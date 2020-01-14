旅菲台灣人踴躍歸鄉投票！　遇「火山噴發」班機大亂回不去

▲ 菲律賓塔爾火山12日噴發，大量火山灰覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020大選前，許多海外台灣人為行使公民權利，不惜高額交通費也要歸鄉投票。不少旅居菲律賓的國人回台投票，未料塔爾火山（Taal）12日噴發，馬尼拉機場一度關閉，讓原先預計返菲的民眾相當焦急。

菲律賓呂宋島塔加泰（大雅台）附近的塔爾火山12日下午噴發，火山口衝出的蒸汽一路往天空衝了近1公里高；13日上午更開始噴發熔岩。當局立即將警戒層級提高至4級，代表火山數小時至數天內可能發生危險爆發情形。受到火山灰影響，馬尼拉多座機場暫時關閉，13日起才視火山情況恢復部分航班。

19日將接任菲律賓台商總會總會長的黃雅惠為大選回國，接受《中央社》訪問時表示，今年台商回台投票較往年踴躍，機票也一位難求，「我兩、三個朋友都從來沒回去投票，今年都回去了。我很早就訂票了，我是專程回去投票的。」她原預計13日回菲律賓，但班機因火山噴發停飛，候補到4天後的機票。

菲律賓中正學院中學部主任蔡惠名敢在11日大選當天凌晨回台，原預計搭乘13日上午的飛機，同樣因火山無法順利啟程。她說明，前往馬尼拉的航班資訊混亂，一度聯絡不上機場櫃檯和航空公司，且還有多名在菲律賓華文學校教書的台籍教師還在台灣，希望火山活動趕緊平息。

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