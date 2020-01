裴洛西發聲明賀蔡英文連任　「台灣人鼓舞了熱愛自由的人」證明全世界都在看！

▲美國眾議院議長裴洛西發聲明祝賀蔡英文。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

台灣2020總統大選結束,儘管外界對於國民黨候選人韓國瑜、以及民進黨候選人蔡英文都有不同的見解,但台灣人民仍用自己的寶貴的一票選擇自己的未來。總統蔡英文順利連任後,美國眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)特別發表聲祝賀。

裴洛西13日在推特上發出聲明稿,祝賀台灣人的選舉是民主進程的重要一步,「上周末,台灣人民為了自由、尊嚴、民主而進行一場選舉投票,數百萬的台灣人的勇氣鼓舞了所有熱愛自由的人民,他們的行動驕傲的體現了一個自由、開放、民主社會的承諾。」

此外,裴洛西也表示,「我代表美國眾議院祝賀蔡英文和台灣人民完成了這項重大的選舉,美國期待將進一步加強與台灣的夥伴關係,共同捍衛地區、甚至是全世界的人權與尊嚴」。

在選舉結束當天至12日下午,光在台灣友邦面就有,史瓦帝尼國王恩史瓦第三世(Mswati III)及總理戴安伯(Ambrose Mandvulo Dlamini)、帛琉總統雷蒙傑索(Tommy Rememgesau)、諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)、吐瓦魯總理納塔諾(Kausea Natano)、馬紹爾群島共和國外交部長內姆拉(Casten Nemra )等獻上祝賀;而巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo)、瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)及候任總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)、宏都拉斯總統葉南德斯(Juan Orlando Hernández)、貝里斯總理巴洛(Dean Barrow)及副總理法博(Patrick Faber)、海地總統摩依士(Jovenel Moise)、尼加拉瓜總統奧德加(Daniel Ortega)及副總統穆麗優(Rosario Murillo)、聖克里斯多福及尼維斯總督席頓(Sir Tapley Seaton)及總理哈里斯(Timothy Harris)、聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)、聖文森總理龔薩福(Ralph Gonsalves) 等國家元首及政府首長也陸續以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式祝賀蔡英文當選連任及我國大選順利完成。

友好國家方面,英國外交大臣拉布(Dominic Raab)在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任;此外另有加拿大、德國、法國、芬蘭、丹麥、瑞典、比利時、荷蘭、西班牙、葡萄牙、義大利、波蘭、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、捷克、斯洛伐克、韓國、索羅門群島、菲律賓、越南、印尼、斯里蘭卡、紐西蘭、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多、祕魯、墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉、土耳其、蒙古、布吉納法索、聖多美普林西比、科威特、南非等國的國會議員、友臺小組及友我人士,以及歐盟對外事務部(EEAS)、歐洲議會(EP)、中美洲統合體(SICA)、中美洲議會(PARLACEN)等友臺小組主席、議員、官員等人,也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式向我國表達祝賀,讚揚本次台灣舉行的民主選舉意義重大。

