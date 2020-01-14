門檻高！楊安澤民調未達標　民主黨第7輪初選辯論「全是白人」

▲ 楊安澤無緣參加第7輪初選辯論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民主黨黨內總統初選辯論已經舉行6輪，第7輪辯論預定當地時間14日晚間9時（台灣時間15日早上10時）登場，參加門檻也隨著時間推移逐漸提升。台裔候選人楊安澤（Andrew Yang）因民調未達標無法參加，非裔參選人、參議員布克（Cory Booker）則因民調及經費不足問題退選，使得第7輪辯論場上僅會出現白人候選人，也是本次競選期間首次沒有少數族裔候選人參與辯論。

2020大選民主黨總統候選人提名自去年開始，候選人組成相較過去相當多元化，包括二名非裔參議員、一名非裔市長、一名西班牙裔前內閣秘書以及一名亞洲商人。但隨著大選接近，他們紛紛退選，或因民調數字或募款進度問題無法登上辯論舞台。如今第7輪成為「全白辯論」，也引發可能削弱該黨包容性的憂慮。

愛荷華州2月3日就會展開初選，因此14日的第7輪辯論是初選正式開始前的最後一場，也是候選人向愛荷華州選民拉票的最後機會。第7輪門檻規定，候選人需提供來自20個不同州的22.5萬名獨立捐款人的資助，在2個先行初選州民調獲得7%支持率，或在至少4個先行初選周民調及全國性調查中獲得5%支持率。

楊安澤輕鬆達到捐款門檻，民調支持率卻未能達標。但他也在推特上表示，在2個先行初選州已經達到5%支持率，目前仍力爭辯論門票。另一方面，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）民調數字達標，但由於他自費競選，不接受捐款，未達到捐款門檻，因此也無法參加辯論。

非裔參議員布克來自紐澤西州，現年50歲，競選過程中不斷強調愛與團結，以對抗總統川普（Donald Trump）的「分裂言論」，但他對刑事司法改革及縮減經濟與種族不平等的政見未能引起共鳴，全國平均支持率僅2%，募款金額也遠遠低於競爭者，因而宣布退選。

▼ 美國民主黨參議員布克。（圖／達志影像／美聯社）

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