富豪貝佐斯捐2千萬助澳洲救災！　網友狂酸：比你5分鐘可以賺的錢還要少

▲亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

近期澳洲野火造成歷史性巨大損傷，焚毀面積相當於3個台灣大小，更釀數十億隻動物死亡。對此，以1167億美元身價穩坐「世界首富」的亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos），日前宣布將捐款100萬澳幣（約新台幣2060萬元）幫助救援行動，卻引發網友痛批「捐太少！」。

據《Business Insider》報導，貝佐斯12日在亞馬遜Instagram帳號發布貼文寫道，「我們向所有正在努力救災的澳洲人以及所有野生動物表示關懷，亞馬遜公司將捐出100萬澳幣（約新台幣2060萬元）來協助所有前線救援活動。」

此消息一出後，不少網友紛紛湧入文章內痛批，「才捐100萬？你在ˇ開玩笑吧！」、「也捐太少」、「像亞馬遜這麼大規模的公司，竟然捐這麼少，真是一種侮辱。」、「這些錢跟你的身價相比才占多少啊」、「你應該做得更好才對，真丟人！」。但仍有許多網友表示，「貝佐斯其實並沒有義務一定要捐款」。

另外，也有網友估計，貝佐斯每月可賺進65億美元，計算下來˙，他每一分鐘約可賺14萬9353美元，這也代表「貝佐斯對於澳洲野火的捐款數目，比他5分鐘可賺到的錢還要少。」