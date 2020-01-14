大逆轉！巴基斯坦前總統被控叛國「處以死刑」判決撤銷

▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）去年12月被判處死刑，裁定如今被推翻。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因2007年中止憲法，實施國家緊急狀態，觸犯憲法第6條叛國罪，去年12月遭判處死刑。高等法院13日裁定，這些指控出於政治動機，也無法只由一個人實行、承擔，甚至有違憲的疑慮，因此撤銷了先前的判決。

巴基斯坦高等法院13日在拉哈爾（Lahore）開庭，推翻穆沙拉夫的死刑判決。3名法官認為，前總統被指控顛覆憲法、叛國，但上述行為是「無法由一個人犯下的共同罪行」，質疑指控出於政治動機，也有違憲疑慮，因此撤銷先前裁定。

▲穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因叛國罪被判處死刑，支持者在柏夏瓦（Peshawar）抗議。（圖／路透）

綜合《路透社》、《半島電視台》，穆沙拉夫目前身在杜拜養病，他始終宣稱指控是「仇恨追殺」，出於政治動機，也堅稱2007年宣布國家緊急狀態，獲得其他政府高官與軍方高層協助，無法單獨一人做到。

根據《紐約時報》，穆沙發夫被判處死刑，是巴基斯坦前軍事統治者首次因執政時期的行為被究責，但由於軍方至今仍掌有大權，因此這項判決打從一開始就被認為只具有象徵意義。許多律師與分析人士指出，巴基斯坦當局仍有許多忠於前總統的官員，因此不太可能重組特別法庭，展開新一輪審判。

▲穆沙拉夫（Pervez Musharraf）具有軍事背景，2007年試圖中止憲法，宣布國家緊急狀態，延長任期，遭控叛國。（圖／達志影像／美聯社）



BBC報導，穆沙拉夫出身將軍，1999年經軍事政變奪權，2001年至2008年期間擔任巴基斯坦總統，2007年宣布國家進入緊急狀態，試圖中止憲法，阻礙政敵行動，延長任期，被繼任者夏立夫（Nawaz Sharif）指控違反憲法第6條「不得推翻、顛覆、擱置憲法」的規定，去年12月經特別法庭裁定，因觸犯叛國罪，需處以死刑。



►中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

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