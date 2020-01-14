美國驅逐21名沙烏地軍校訓練生　佛州基地槍擊案定調「恐怖主義」

▲美國佛州彭薩科拉海軍航空基地去年12月發生槍擊案，21名沙烏地阿拉伯軍校訓練生1月13日遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州「彭薩科拉海軍航空基地」（Naval Air Station Pensacola）於去年12月6日爆發槍擊案，沙烏地空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）開槍殺害3名海軍，打傷8人，當場遭警方擊斃。司法部長巴爾（William Barr）於13日表示，這起事件是「恐怖主義行為」，21名沙烏地軍校訓練生因持有反美、恐怖主義資料與兒童不雅照，遭到驅逐。

▲美國司法部長巴爾（William Barr）表示，這起槍擊案是「恐怖主義行為」。（圖／達志影像／美聯社）



美國司法部長巴爾13日表示，21名沙烏地阿拉伯軍校學員將從培訓名單上除名，當天啟程返鄉，因其中17人持有反美、恐怖主義以及聖戰士資料，其中15人持有兒童不雅照。他提到，這些人沒有協助槍手犯案，也全力配合聯邦調查局（FBI），雖然在美國並未遭到指控，但回國仍有可能被起訴。

綜合BBC、《半島電視台》報導，巴爾提到，沙烏地政府也認定，學員的行為「與沙烏地皇家空軍、皇家海軍的行為不符，因此「完整與全面」地支持調查。他指出，空軍基地槍擊案是「恐怖主義行為」。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）於12日也曾被問及此事，他向《福斯新聞》表示，五角大廈已經決定驅逐沙烏地軍事訓練生，「彭薩科拉（基地）很明顯地展現，我們審查的方式一直存在著錯誤。我認為，國防部長艾斯培（Mark Esper）採取這些行動保護我們的軍人，是非常謹慎的。」

▲沙烏地阿拉伯空軍訓練生沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）犯下槍擊案，當場被警方擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

彭薩科拉海軍航空基地去年12月6日發生槍擊案，21歲的沙烏地空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）在教學大樓內開槍，導致3名海軍死亡，8人受傷，他也當場遭警方擊斃。據了解，這處軍事基地長期為外國軍隊提供航空訓練，沙烏地飛行員自從1995年起開始在這裡受訓，其他國家包括義大利、新加坡與德國。

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