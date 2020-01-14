AV界真正「長輩」！84歲奶奶級女優　超享受「兒孫級帝王服務」開拍秒變老江湖

▲AV界最長老的女優小笠原祐子。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於AV女優的印象，清一色幾乎都是清秀大眼、身材緊實姣好，但其實在日本女優中，有著一名高齡84歲的AV阿嬤「小笠原祐子」，她3年前因緣際會下入行，卻沒想到因此得到人生的成就感。回想起年輕時嫁給帥氣的老公，到現在與不同的男人拍攝成人片，小笠原表示「其實自己非常享受這樣的過程。」

根據朝日新聞電子報「AERA.dot」的報導，小笠原成為女優後，可以說開啟她的「第三人生」。從小小笠原生長在一個相當嚴格、傳統的家庭中，甚至到了大學才和校內踢美式足球的男孩相識結婚，婚後兩人生下3個孩子，人生達到一個幸福滿足的狀態。但丈夫59歲時不幸過世，小笠原從此一蹶不振，失去生活重心。

在家人跟姐姐的鼓勵之下，當時61歲的小笠原決定出來開店，與附近的大學生相處得相當好，一名女的老顧客在一次聊天中問小笠原，「您對AV有沒有興趣？」小笠原聽到後覺得非常好奇，於是決定到拍攝現場看看。就在參觀的時候，小笠原看到一名年輕的AV女優正在與一名老男人拍片，於是隨口一句「我要是那女的，我當然要找比較年輕的男人」，一旁的製片聽到，馬上就說「如果您願意，我們可以安排這樣的人」。

▲小笠原相當享受跟年輕人發生關係的感覺。（圖／示意圖／取自pixabay）

當時81歲的小笠原第一次被丈夫以外的男人碰到，並且發生關係，在拍片過程中更是與「可以當兒孫的男主角」互動良好。而她的3個小孩對於母親找到「第三人生」，也都沒有太多意見。而從拍攝成人片的過程中，小笠原也開始研究如何撫摸、表演，甚至是自己在鏡頭前的體態也都開始相當重視。此外，當小笠原需要拍攝時，甚至還會替工作人員準備好炸雞、食物，相當享受與年輕人相處的時光。

小笠原表示，她跟心愛的丈夫是屬於她的第一人生，開店時是第二人生，如今成為最高輩分的女優是第三人生，感覺到這輩子變得相當充實。