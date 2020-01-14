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以色列8架F-16慘變泡水機！　洪流強灌沙漠「地下機庫」

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▲▼ F-16戰鬥機 。（圖／路透）

▲F-16戰鬥機。（圖／路透）

實習記者謝亮瑜／綜合報導

以色列氣象局於9日公布，過去兩週北部豪雨所累積的雨量達400毫米，突破50年來的紀錄，災情遍及各地。連日降雨加上缺乏排水設施，全國有多處淹水，連位於南方內蓋夫沙漠（Negev desert）Hatzor空軍基地都傳出事故。空軍司令昨日發表聲明，受到人為疏失的影響，沒有即時移駕停在地下室的戰鬥機，有8架F-16戰鬥機遭到泡水。

軍方在事發一開始不斷封鎖消息，消息直到週一才曝光。此舉也引來大量反彈，批評掩蓋消息並不是出於國安考量，而是面子問題。至於修復戰鬥機所需要的費用，軍方初估至少要數百萬以色列新謝克爾（1新謝克爾=8.6台幣），並預期可以在一週內重返基地。

▲▼ 以色列F-16戰鬥機泡水 。（圖／外稿）

▲以色列F-16泡水畫面。（圖／取自Haaretz Editorial）

泡水的8架F-16戰鬥機中，有5架只受到輕微損傷，其餘3架則較嚴重，。除了戰鬥機毀損，原本用來停放F-16的機庫也淹水，水位達1.5米，數名機械師仍受困在機庫中等待救援。

這次的暴雨已經造成至少6人死亡，其中特拉維夫有一對情侶在電梯內溺斃，其餘則是在車中被洪水沖走的罹難者。另外，農作物也損失慘重，在西部有近920英畝的農地淹水。連原本預計用來輸送災民的軍車，同樣被困在水中。

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