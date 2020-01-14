文在寅新年記者會：川金信賴關係持續　北韓並未關上對話大門

▲ 文在寅14日於青瓦台召開新年記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓與美國的無核化談判自2019年2月越南川金會後陷入膠著，兩韓關係也不見改善。南韓總統文在寅今（14日）於青瓦台迎賓館召開新年記者會表示，儘管目前對南北韓及北韓與美國的對話無法太過樂觀，但還不到悲觀的地步，對於北韓領導人金正恩無核化及回訪南韓都還抱持信任態度。

平壤當局11日宣布，收到美國總統川普（Donald Trump）捎來的親筆信，表達對金正恩的生日祝福，同時指責南韓試圖干涉北韓與美國事務的行為相當放肆，更朝笑首爾當局似乎並不清楚朝美間有自己的溝通管道，引起爭議。

文在寅對此說明，「國家安保室室長鄭義溶出訪美國時，川普總統曾經請他進辦公室，希望他代為向北韓轉達祝福。川普總統可能認為如此並不夠，才會以親筆信寫下一樣的內容。」他坦言，原先擔心北韓會選在金正恩生日當天採取挑釁行動，但美國向北韓發出親筆信，以強調願意對話，對此給予高度評價。

文在寅進一步表示，北韓收下川普的信函，隨即給予回應，再度證明二位元首的好交情，「雖然北韓提出『要求被滿足才會展開對話』的前提，卻也以此明示他們並未關上對話的大門。儘管兩國間的對話狀況不算活絡，二位元首的信賴關係依然持續，也持續努力推動對話。」

文在寅提到，「兩韓關係也是如此，外交上肉眼看不見的部分比看得見的多上許多。儘管南北關係遭遇難關，攜手克服的努力至今仍在持續，正以樂觀期許的態度持續推動。」

►文在寅：努力推動金正恩回訪南韓 2019兩韓合作狀況「令人遺憾」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。