伊朗示威者逼哈米尼下台拒散場　目擊者沿街喊叫「警察實彈轟我們！」

▲伊朗人為烏克蘭客機失事上街抗議悼念。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗官方11日坦承誤擊烏克蘭民航機，13日數千名伊朗示威者聚集在埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）悼念、抗議，要求最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下台，直到當晚示威者更移到阿扎迪廣場（Azadi Square）繼續表達訴求，當局在台灣時間14日出現鎮壓行動，發射多枚催淚瓦斯要來疏散人群，一名目擊者表示，「部隊甚至以實槍射擊抗議民眾，場面非常混亂」。

根據英國《衛報》報導，儘管美軍擊殺伊朗的第二精神領袖蘇萊曼尼，讓伊朗民眾相當不滿，但接著8日因為局勢升溫，伊朗竟誤擊烏克蘭客機，甚至一開始否認，讓伊朗民眾相當不滿，認為政府試圖將自己的過錯卸責，一切只是為了「政治目的」，而罔顧罹難者與家屬的悲痛與無助。

▲哈米尼被要求下台負責。（圖／達志影像／美聯社）

數千名伊朗人13日原先在埃米爾卡比爾理工大學進行點蠟燭悼念，後因憤怒情緒演變成示威抗議，要求最高領袖哈米尼下台，當時警方更一度以「煽動罪」短暫拘留英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire），引發英國政府高度關注，並發表聲明表示，「沒有理由或是說明即逮捕我國駐德黑蘭大使，已經公然違反國際法」。

在阿札迪廣場的示威活動不止，當局出動鎮暴隊應對，不僅發射多枚催淚瓦斯彈，在流傳的影片中，可以看到人行道有多處血跡，一名女子在影片中激動表示，「這是我們人民的鮮血」但目前尚未考證是否是當下畫面。另一段影片中更出現「抗議者遭到實彈射擊」，伊朗社會狀態完全進入戒備狀態。

對此，德黑蘭警察局長發出聲明中表示，這場示威遊行並沒有人開槍射民眾，目前警方都接到命令要以「克制」的方式處理，且一律不得任意開槍。另外在中南部的城市設拉子（Shiraz）也出現示威抗議，除了點蠟燭悼念外，也喊了一些口號，經過警方勸離後，緩緩驅散離開。

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