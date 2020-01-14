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「台灣人否決了中國高壓的統一想法」　CNN分析：中對台政策須重新調整！

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▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

記者陳亭伃／綜合報導

2020台灣大選結束後，外媒對於台灣的分析不止，甚至對於台灣人民「以選票證明不對中國壓力低頭」給予極大的肯定。《CNN》13日的分析文就指出，如果中國還想要得到台灣民心，或許就改變做法，並且用實際表現「善意」。

自2019年開始中國對於台灣動作頻頻，除封鎖部分經濟、旅遊政策外，對台灣的友誼邦交國也投以金援引誘，讓台灣在國內、國際上都受到打擊。根據《CNN》報導，縱使今天中國對於台灣的選舉感到相當不滿，也透過許多方式來影響，但終究不能否定，台灣人對於「中國和平統一的想法」已經死，甚至在幾年前就已經消失。

報導也提到，蔡英文的當選，也說明了否決中國政府想要以統一為目標的策略跟高壓姿態；評論中指出，中國應該要在台灣的選舉中學到2個教訓，經濟利誘、操弄資訊甚至透過個人關係，這樣的做法已經無法得到台灣人的心，「民主很難用專制的方式去控制，因此中國想要拉攏台灣，勢必策略就要重新思考」。

然而，若是中國對香港、甚至台灣有些「開放」，那麼勢必中國公民所要求的自由、自治議題也可能再度浮上檯面。評論家高燦鳴（Tim Culpan）表示，中國需要認知到善意比威嚇有用，當時馬英九執政時，中國開放貿易、投資等，促進台灣發展、走出金融，部分人開始對中國改觀，但在蔡英文執政後，兩岸關係急轉直下。

但面對此次大選，民進黨以驚人的票數領先，說明了台灣已經不再畏懼中國的高度施壓，而中國若願意贏得民心，勢必需要放軟身段，在不違背政治原則下，讓台灣在國際上有更寬廣的空間。

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