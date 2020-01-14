　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

派對嗨完看日出！21歲背包客「29米懸崖邊自拍」墜谷身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國21歲模特兒、背包客戴維斯（Madalyn Davis）在雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）墜落死亡。（圖／ig@madalyn_davis_、Google Map）

▲英國21歲模特兒、背包客戴維斯（左）在雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）墜落死亡。（圖／ig@madalyn_davis_、Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的21歲模特兒、背包客戴維斯（Madalyn Davis）來到澳洲旅行，11日晚上與朋友開派對狂歡，結束後相約直衝雪梨知名觀光景點鑽石灣（Diamond Bay Reserve）。一行人12日早晨抵達，跨越圍欄拍照、看日出，她卻不慎摔落98英尺（大約29.8公尺）的懸崖死亡，遺體直到4小時以後才被尋獲。

戴維斯11日晚間與一群好友在沃克呂茲（Vaucluse）派對狂歡，並與其中7人相約到鑽石灣看日出。根據《紐約每日新聞》（New York Daily News），一行人12日早晨抵達，跨越圍欄，坐在大約98英尺高的懸崖上欣賞美景、拍照，此時卻發現女孩失蹤了，趕緊通報警方。

▲澳洲雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）。（圖／翻攝Google Map）

▲澳洲雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）是知名拍照景點，但許多遊客跨越圍欄到崖邊拍照。（圖／翻攝Google Map）

新南威爾斯州（NSW）警方12日早上6時30分左右接獲通報，立刻展開搜救行動，4小時以後，終於在水中找到死者遺體。據悉，警方目前仍在調查更詳細的案情，並等待法醫驗屍的結果，釐清戴維斯的確切死因。

據了解，鑽石灣是知名拍照景點，雖然周邊設有許多告示牌，警告人們遠離懸岩，但仍有不少觀光客冒險翻越圍欄，只為了拍出更美麗的照片。一名27歲女子去年8月也在相同的地點墜落死亡，被目擊者指出，生前正在崖邊拍照。

《太陽報》報導，戴維斯的父母13日早上證實死訊，許多網友與粉絲湧入女孩的Instagram帳號哀悼，紛紛留言，「自由的靈魂」、「內在與外表都如此美麗」、「妳的生活過得非常充實，世界上最善良、美麗的人之一，妳會被大家想念的，妳太快被帶走了」。

ET快訊
立委落敗「接台中副市長」？顏寬恒3字回應了
布拉格與台北「簽姊妹市」　上海宣布斷絕往來
民眾黨奪國會5席！「學姐」黃瀞瑩沉澱3天　臉書首曝下一步
富邦悍將同意了！洪一中確定接6搶1中華隊總教練
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火燒手指、冬天淋雨睡屋頂！猶太拉比「奴役50名女囚孩童」坑錢狂虐

梅根睡不好、焦慮症發作！媽媽「完全支持」她與哈利離開英國

大逆轉！巴基斯坦前總統被控叛國「處以死刑」判決撤銷

美國驅逐21名沙烏地軍校訓練生　佛州基地槍擊案定調「恐怖主義」

民主黨辯論前夕　桑德斯被爆曾對華倫說「女人無法獲勝」

日本駐台代表祝賀蔡英文當選：深化日台之間的合作與交流

BBC：蔡英文在艱難選戰中大獲全勝　兩岸關係成選情關鍵

快訊／波多黎各發生規模6.0地震！震源深度僅10公里

影／NHK頭版報導台灣總統大選：國民黨韓國瑜「承認落敗」

突破10萬票成功連任！蘇巧慧：勝利屬於大家、服務不中斷

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

特勤吳彥祖國安任務結束！　離開韓國瑜回歸保六...倒數計時

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

派對嗨完看日出！21歲背包客「29米懸崖邊自拍」墜谷身亡

美商務部長搭乘軍機出包　起飛後多次盤旋緊急迫降

2兄弟憂「家庭問題太多」被送走　衝鄰居老師家狂刺整夜…她屍成蜂窩慘死！

美媒：鴻海承諾威州1.3萬工作「現在人呢」　川普選情遭影響

塔爾火山達爆發臨界點！火山灰狂噴…「灰白世界」如死城　急撤3萬居民

鋼琴女神變馬甲線辣妹！秀蜜桃臀＋性感腹肌...「健美兄妹」掀熱議

「新希望 秀出愛」　黃偉哲盼各界共鳴建構希望家園！

網淚推必看《婚姻故事》心碎7金句：就算愛他已沒有意義，我今生還是會愛著他

好心收容堂哥過夜後回部隊　他轉身硬上堂弟的女友

不只《寄生上流》　世越號紀錄片也入圍奧斯卡！導演：守住家屬約定了

微軟執行長納德拉：為加密系統留後門　是很糟的想法

黃綠色「蟲蟲子彈」射滿機頭　迫降一看噁心程度像噴屎

法德藥「抗思覺失調症藥」獲得陸9省醫院標案　今年出貨量將成倍數成長

6公尺環繞巨幕魔幻空間！「再見梵谷」沉浸式光影體驗展　巡迴全球50城市來台

熊海靈酸年輕人：別跟家裡拿錢！萬老師回擊「放下妳自以為是的傲慢」嗆爆

立委落敗接台中市副市長？　顏寬恒霸氣一句話：不可能！

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

還原2hrs王室會議　哈利被父警告

加國同意替哈利付安全費　網爆氣

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

菲律賓火山「準噴發狀態」2.4萬居民撤離

女大生留學紐西蘭「遭性侵尋短」校：開除

中國境外首例　泰國出現武漢肺炎

菲律賓火山爆發　灰雲伴末日閃電

澳洲最大野火　消防宣布：控制了

更多熱門

相關新聞

美代表團赴英警告：使用華為5G設備「簡直瘋了」

美代表團赴英警告：使用華為5G設備「簡直瘋了」

美國近2年來便不斷號召盟友圍堵華為，據外電報導，周一（13日）又有美國高級官員遊說英國政府不要採用華為的設備來建設5G網路，並警告，讓這家中國大陸公司加入，「簡直是在發瘋」。

川普派代表團　阻英國採用華為

川普派代表團　阻英國採用華為

白蛇躲儀表板　「暖氣」成功烘出來

白蛇躲儀表板　「暖氣」成功烘出來

2020黃金海岸馬拉松　早鳥最高折1萬

2020黃金海岸馬拉松　早鳥最高折1萬

梅根母親「完全支持」哈利夫妻離開英國

梅根母親「完全支持」哈利夫妻離開英國

關鍵字：

紐澳要聞英國澳洲雪梨鑽石灣背包客自拍墜谷

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

翁滋蔓肉纏闊少！沒工作「一整年都出國玩」

翁滋蔓路邊噴慾火！闊少新歡激情動作片全被拍

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

翁滋蔓被逼近胯下！闊少新歡超狂身價起底

韓粉造謠計票系統被植入程式　網傻眼

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

直擊「特勤吳彥祖」酷樣當街崩壞　離開韓國瑜時間曝

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

劉家昌爆韓國瑜慘敗內幕　點名2關鍵人物

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

希澈認愛後首面對鐵粉「一對上眼就說抱歉」

更多

最夯影音

更多
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面