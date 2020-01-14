派對嗨完看日出！21歲背包客「29米懸崖邊自拍」墜谷身亡

▲英國21歲模特兒、背包客戴維斯（左）在雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）墜落死亡。（圖／ig@madalyn_davis_、Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的21歲模特兒、背包客戴維斯（Madalyn Davis）來到澳洲旅行，11日晚上與朋友開派對狂歡，結束後相約直衝雪梨知名觀光景點鑽石灣（Diamond Bay Reserve）。一行人12日早晨抵達，跨越圍欄拍照、看日出，她卻不慎摔落98英尺（大約29.8公尺）的懸崖死亡，遺體直到4小時以後才被尋獲。

戴維斯11日晚間與一群好友在沃克呂茲（Vaucluse）派對狂歡，並與其中7人相約到鑽石灣看日出。根據《紐約每日新聞》（New York Daily News），一行人12日早晨抵達，跨越圍欄，坐在大約98英尺高的懸崖上欣賞美景、拍照，此時卻發現女孩失蹤了，趕緊通報警方。

▲澳洲雪梨鑽石灣（Diamond Bay Reserve）是知名拍照景點，但許多遊客跨越圍欄到崖邊拍照。（圖／翻攝Google Map）

新南威爾斯州（NSW）警方12日早上6時30分左右接獲通報，立刻展開搜救行動，4小時以後，終於在水中找到死者遺體。據悉，警方目前仍在調查更詳細的案情，並等待法醫驗屍的結果，釐清戴維斯的確切死因。

據了解，鑽石灣是知名拍照景點，雖然周邊設有許多告示牌，警告人們遠離懸岩，但仍有不少觀光客冒險翻越圍欄，只為了拍出更美麗的照片。一名27歲女子去年8月也在相同的地點墜落死亡，被目擊者指出，生前正在崖邊拍照。

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《太陽報》報導，戴維斯的父母13日早上證實死訊，許多網友與粉絲湧入女孩的Instagram帳號哀悼，紛紛留言，「自由的靈魂」、「內在與外表都如此美麗」、「妳的生活過得非常充實，世界上最善良、美麗的人之一，妳會被大家想念的，妳太快被帶走了」。