民主黨辯論前夕　桑德斯被爆曾對華倫說「女人無法獲勝」

▲美國參議員、民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warren）爆料，桑德斯曾說女人無法贏得總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

民主黨14日將舉行新一輪總統參選人辯論會。華倫（Elizabeth Warren）13日表示，多年好友、競爭對手桑德斯（Bernie Sanders）於2018年曾說，女人無法贏得總統大選。桑德斯對此反駁，聲稱上述指控是謊言。美國《國家廣播公司》（NBC）指出，2人過去在辯論會上往往互相保護，但最近桑德斯民調飆升，關係開始出現裂痕。

根據CNN，4名內部人士透露，桑德斯2018年12月來到華倫位於華盛頓特區的公寓，討論2020年大選。華倫認為，她能夠針對經濟議題做出強而有力的辯論，也可以贏得女性選民的廣泛支持，足以成為一名有力的總統候選人。但是，桑德斯卻說，「我不相信一個女人會贏。」

華倫於13日證實這件事，「桑德斯與我2018年12月會面超過2小時，討論2020年大選、我們過去的合作，以及共享的目標。在這些主題中，我們討論到，如果民主黨提名女性候選人會發生什麼事，我想女人可以獲勝，但他不同意。」她表示，不願繼續討論私人聚會發生的事情，也相信與老友之間的共同點比分歧更多，將要繼續合作，打敗川普，讓政府站在人民這一邊。

▲桑德斯（Bernie Sanders）迅速否認，聲稱指控全是謊言。（圖／路透）



桑德斯迅速發表聲明，否認這項指控，並譴責爆料人士根本不在現場，卻對此撒謊，「我那晚說的是，川普是一名性別歧視者、種族歧視者與騙子，盡其所能把一切事物化為武器。我相信一個女人可以贏得2020（總統大選）嗎？當然！」

桑德斯競選辦公室主任沙基爾（Faiz Shakir）呼籲華倫站出來解釋，「我堅信我們正在討論的這件事是個謊言……這並不是我對這件事情的印象。」另一名高級幕僚說，「這個時間點清楚顯示，這是個孤注一擲的行動。華倫的民調支持率下降，這是她對於主要競爭者的最新一起攻擊。」據了解，民主黨14日即將在愛荷華州首府德梅因（Des Moines）舉行總統參選人辯論。

綜合CNN、NBC報導，桑德斯與華倫都決心贏得民主黨提名，但也意識到彼此的競爭可能分化政黨，因此小心翼翼地處理友情與政治事務，先前辯論會中更會保護彼此，對抗其他參選人。但是，桑德斯近日民調飆升，2人關係產生裂痕。

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