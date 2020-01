火燒手指、冬天淋雨睡屋頂！猶太拉比「奴役50名女囚孩童」坑錢狂虐

▲耶路撒冷一名猶太教拉比囚禁將近50名女性與孩童,涉嫌虐待與騙錢。(圖/免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

耶路撒冷一名六十多歲的猶太教拉比(Rabbi)涉嫌囚禁50名女性與孩童,逼迫女孩們把手指放進火中「體會地獄」,在寒冷下雨的時候睡在屋頂上,甚至騙走受害者的財產。據了解,他2015年曾因類似指控被捕,2011年就有虐待前科,但13日落網後否認所有不當行為。

綜合BBC、《猶太電訊社》(JTA)報導,拉比將大約50名女子、孩童關押在擁擠又髒亂的住宅裡,與親友、外界完全隔絕,一旦受害者們做出「違規行為」,就會遭到各式各樣的懲罰,財產也被奪走。他與妻子、其中8名女囚合作管理受害者,13日全被逮捕。警方在屋內發現像是宿舍般的裝潢擺設,許多雙層床擠在一起,還有大量現金。

根據《耶路撒冷郵報》,女孩們被招募入教以後,「被教導與父母、家人和朋友脫離關係」,學習許多關於「謙遜」的課程。警方表示,「他們會將女孩的手指放進火裡,讓她們體會什麼是地獄」。一名目擊者說,曾看見「女孩在寒冷天氣裡睡在屋頂上的床墊,有時候甚至下著雨,我們試圖呼叫她們,但她們沒有回應。」

"The rabbi claims that this is a conflict between the women at the seminary and their families," the public defender representing the suspect said https://t.co/hEfExMv7a2