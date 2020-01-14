火燒手指、冬天淋雨睡屋頂！猶太拉比「奴役50名女囚孩童」坑錢狂虐

▲耶路撒冷一名猶太教拉比囚禁將近50名女性與孩童，涉嫌虐待與騙錢。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

耶路撒冷一名六十多歲的猶太教拉比（Rabbi）涉嫌囚禁50名女性與孩童，逼迫女孩們把手指放進火中「體會地獄」，在寒冷下雨的時候睡在屋頂上，甚至騙走受害者的財產。據了解，他2015年曾因類似指控被捕，2011年就有虐待前科，但13日落網後否認所有不當行為。

כוחות משטרה פשטו הבוקר על מתחם מגורים במרכז ירושלים, בו התגוררה קהילה סגורה, עם עשרות נשים וקטינים שחיו בתנאי עבדות ועושק, תחת מרותו של מנהיג הקהילה >> pic.twitter.com/QVCGUwY6sO — משטרת ישראל (@IL_police) January 13, 2020

綜合BBC、《猶太電訊社》（JTA）報導，拉比將大約50名女子、孩童關押在擁擠又髒亂的住宅裡，與親友、外界完全隔絕，一旦受害者們做出「違規行為」，就會遭到各式各樣的懲罰，財產也被奪走。他與妻子、其中8名女囚合作管理受害者，13日全被逮捕。警方在屋內發現像是宿舍般的裝潢擺設，許多雙層床擠在一起，還有大量現金。

根據《耶路撒冷郵報》，女孩們被招募入教以後，「被教導與父母、家人和朋友脫離關係」，學習許多關於「謙遜」的課程。警方表示，「他們會將女孩的手指放進火裡，讓她們體會什麼是地獄」。一名目擊者說，曾看見「女孩在寒冷天氣裡睡在屋頂上的床墊，有時候甚至下著雨，我們試圖呼叫她們，但她們沒有回應。」

"The rabbi claims that this is a conflict between the women at the seminary and their families," the public defender representing the suspect said https://t.co/hEfExMv7a2 — Haaretz.com (@haaretzcom) January 13, 2020

拉比表示，這是一場研討會，那些兒童「也許是我的孫子」，聲稱「奴役他人」的指控「不僅非常荒謬，也很愚蠢」。他堅稱，「女孩們原本就與家庭成員有所爭執。」據了解，除了女孩以外，被囚禁的兒童年紀介於5歲到11歲。

據了解，6名女囚成功逃離以後，到以色列邪教倖存者中心（Israeli Center for Cult Survivors）報案，警方隨即展開長達2個月的調查。《以色列時報》報導，這名拉比2015年也曾因類似指控被逮捕，虐待前科更可追溯到2011年，但當時因一名關鍵證人的證詞獲釋。

警方發布聲明表示，嫌犯在耶路撒冷的布哈拉區（Bukharim Quarter）囚禁婦孺，要求受害者「在奴役的狀態之下工作」，同仁們目前仍在追查是否涉及性虐待。發言人羅森威爾德（Micky Rosenfeld）表示，「女子與孩童待在屋裡好幾個月了。他拿走他們（受害者）的錢，違反他們意願拘留他們。」



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