工科正妹「勾人大眼+溫暖甜笑」引暴動　網讚：疲憊都被治癒了

View this post on Instagram

. 最後、イエイってやってるやつ このブラウスは袖のふんわり感に一目惚れしたもの〜!去年のだ。 tops: @moussyofficial . 投票昨日もしてくれたかな?? 今日も投票よろしくお願いします . . . #イマヘア #動画#ヘアスタイル#ヘアアレンジ#サロモ依頼募集中#サロンモデル依頼募集中#サロモ募集#東海サロンモデル#東海#オシャレ#理系大学生#理系女子大生#理系学生#工学部女子#リケジョ#裸眼 #fashion#coordinate#make#makeup#beauty#instagood#instafashion#instalove#instaphoto