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工科正妹「勾人大眼+溫暖甜笑」引暴動　網讚：疲憊都被治癒了

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▲ 工科女孩「Masyuro」有著治癒笑容。（圖／翻攝自Instagram／photomasyuro）

▲ 工科女孩「Masyuro」有著治癒笑容。（圖／翻攝自Instagram／photomasyuro）

實習記者羅明輝／綜合報導

在大眾刻板印象中，普遍認為商科的女生比工科漂亮，不過最近日本就出現了一位「超甜美工科正妹」—「Masyuro」（ましゅろ）。就讀名古屋大學工學院、今年22歲的她，有著像是洋娃娃般精緻的五官、清新中帶點俏皮的氣質，加上一雙會勾人的無辜大眼，迅速擄獲了不少人的心，在IG也累積9萬5千多名粉絲追蹤。

「Masyuro」擁有一頭黑色長捲髮、立體的五官和修長身材，目前的身分除了是理工科的學生外，也是位模特兒，過去拍攝過不少寫真作品，也參與過多部MV、短劇。她在IG除了放上自己的專業作品外，平時也喜歡分享各種日常生活照，從認真鑽研理工問題、上健身房運動、與朋友開心出遊，到充滿獨特氣質的文青自拍照都有，出眾外貌、燦爛又溫暖的笑容與平易近人的個性，也讓網友看了都忍不住留言讚嘆，「好可愛的理工女生！」、「疲憊的時候看到這些照片，覺得被治癒了。」、「笑起來超美的，很有親切感！」、「是自然不做作漂亮女孩」

有趣的是，有網友發現「Masyuro」大眼嘟嘴的模樣，與台灣立法委員高嘉瑜相似度超高，引起一陣討論，就連高嘉瑜本人也特別分享。大批台灣網友短時間紛紛到她的推特、IG朝聖，讓「Masyuro」受寵若驚，隨後也在推特發文回應，希望之後能有機會到台灣玩。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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