大四女留學生紐西蘭遭性侵「尋短未遂」！　校方開除她：沒告知有心理疾病





▲蘇蘇（化名）因心理問題就診，卻在診所遭到性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國21歲女留學生蘇蘇（化名）到紐西蘭奧克蘭大學（Auckland）攻讀雙學位，大四時在一家醫院遭人性侵，導致原本情緒狀況就不佳的她，在一個月後自殺未遂。然而奧克蘭大學卻因為蘇蘇沒有告知有憂鬱症傾向，以當事人心理健康已不適合就讀大學的理由開除她，進而在網路上引爆爭議。

《紐西蘭先鋒報》報導，2019年10月，就讀大四的蘇蘇疑似壓力過大患上心理健康的疾病，到診所看醫生的時候，卻被另一名病患性侵，讓她情緒崩潰自殺。被從鬼門關前救回來後，她又得面對另一項打擊 ─ 學校以蘇蘇「未告知心理健康情況的轉變」，最終開會決定開除她的學籍。

事件曝光後，推特、臉書和中國微博上都引起了一陣風波，網友紛紛發文痛罵，「X她的，到底有多缺乏同理心」、「奧克蘭大學，你們要做的就只是給那個女孩，一個他X的長假，因為老天在上，大學真的可以讓一個人的壓力過大」、「開除人就有點極端了吧，可以給她一點時間好起來，當她覺得振作了再讓她回來讀書嘛。就我所知，那女孩的家人已經花了至少10萬美元（約新台幣300萬元），讓她能在你的學校就讀，所以到底是怎樣？」

另一名網友提到有自殺傾向的人，「通常很少會告訴他們的家人，他們的感覺是如何，直到一切都太遲了，而大學卻要你告訴他們？真是笑話。」

▲蘇蘇一度尋短未果，又受到學校開除的打擊，學生簽證、學籍都沒了。（示意圖／Pixabay）

奧克蘭大學校長克蕾蘭（Adrienne Cleland）的開除信也被放到網路上公審，克蕾蘭在信裡寫道，學校之所以會註銷蘇蘇的學籍，是因為她「違反了學籍規定」，「妳的心理狀態很明顯得已經和入學時有所不同…而當妳被學校的國際辦公室要求檢視註冊情況時，卻沒有即時告知校方。」校方告知蘇蘇，已經取消了她的學生簽證，同時也終止她在奧克蘭大學就讀的權利。

面對網路上的批評，奧克蘭大學一名女性發言人回應，校方當初並不是輕率下決定，而是先和蘇蘇的心理健康醫生等人，以及學校內部會議討論過後，才認定蘇蘇的心理情況已經不適合再繼續就讀大學，否則可能會再有類似輕生的情況發生。

發言人表示，學校有絕對的自信告訴大家，在蘇蘇就讀奧克蘭的4年之中，學校環境一直給予她足夠的關心和同理心，「無論是國際的或是紐西蘭的學生，我們有牧師給予關心，並提供各方面的支持，需要的時候，也有心理諮商和專業的心理治療，在（蘇蘇）這件事上並沒有例外。」

校方最終仍維持原來決定，而失去學籍和學生簽證的蘇蘇，在家人4年大灑10萬美元之後，只能回到中國，難以有轉圜的餘地。

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