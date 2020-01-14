菲律賓火山「準噴發狀態」地震144次　撤2.4萬居民…遊客不走：人生難得一次

▲居民緊急撤離。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓塔爾火山（Taal）是全世界最小的活火山，截至13日下午4點，引發的火山地震已經多達144次，距離爆發已經非常接近，現在仍持續大量噴發出蒸氣以及火山灰。鑒於1754年曾爆發持數7個月，菲律賓官員正在為最糟糕的情況做準備。

路透社報導，呂宋島八打雁省的塔爾火山噴發出大量火山灰，已經嚴重影響菲律賓首都馬尼拉，造成機場暫時關閉，八打雁省也已宣布進入災難狀態。當局已疏散超過2.4萬名名塔爾火山附近區域的居民，但根據聯合國人道事務協調聽估計，至少45萬人居住在火山爆發的火險區域。





▲塔爾火山噴發高度達15公里。（圖／達志影像／美聯社）

馬尼拉因受到火山灰空降壟罩，學校和商家周一（13日）已經關閉，但這很可能只是災難發生的前兆。菲律賓火山與地震研究所的首席特別研究員伯爾娜絲（Antonia Bornas）表示，這場噴發其實並不意外，事先已經偵測到，但噴發的速度出乎預料的快，隨時會有一場大爆發；當局警告，火山爆發可能會引起海嘯。

菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）在聲明中指出，塔爾火山已經進入劇烈震盪期，12日凌晨開始噴發熔岩，但還未到達爆發的程度。該研究所主任索里登（Renato Solidum）指出，現在「火山灰、岩石和氣體以超過每小時60公里的速度流動等，危險噴發的跡象都還沒有出現。

View of lava fountain from the main crater of the Taal Volcano recorded as of 3:20 a.m. Monday, January 13. | via @phivolcs_dost



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若這次爆發時間和1754年的紀錄一樣，菲律賓當局必須準備面對最壞的情況，除了可能致命，未來的空氣品質、撤離居民的安置以及觀光商業活動等，都需要擬定計畫。

53歲的居民博唐納度（Marilou Baldonado）表示，火山噴發後，「我們害怕可能會發生在我們身上的事，我們以為那時候火山就已經爆發了。」她說看到噴發出的火山灰和蒸氣雲後，嚇得奪門而出，離開塔爾火山腳的勞爾鎮（Laurel）時，只隨手抓了2套衣服。

▲塔爾火山噴發奇景，讓來自以色列的遊客不想走，「這對我來說是人生難得一次」。（圖／達志影像／美聯社）

部分觀光客對火山噴發則抱著「人在異地，事不關己」的心態，忽略政府當局的警告，走上和博唐納度相反的方向，只為了進到小鎮裡，找個更近更好的角度，觀賞這場「自然美景」。

馬尼拉因為大量火山灰和煙塵落下，當局建議居民要出門的話，最好戴口罩，而口罩瞬間銷售一空，沒有口罩的人就用圍巾或手帕摀住鼻口；這座居住著1300萬人的大城市，混亂的交通也突然變得冷清。當局表示，部分學校14日繼續停課。

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