菲律賓火山「準噴發狀態」地震144次　撤2.4萬居民…遊客不走：人生難得一次

▲居民緊急撤離。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

菲律賓塔爾火山(Taal)是全世界最小的活火山,截至13日下午4點,引發的火山地震已經多達144次,距離爆發已經非常接近,現在仍持續大量噴發出蒸氣以及火山灰。鑒於1754年曾爆發持數7個月,菲律賓官員正在為最糟糕的情況做準備。

路透社報導,呂宋島八打雁省的塔爾火山噴發出大量火山灰,已經嚴重影響菲律賓首都馬尼拉,造成機場暫時關閉,八打雁省也已宣布進入災難狀態。當局已疏散超過2.4萬名名塔爾火山附近區域的居民,但根據聯合國人道事務協調聽估計,至少45萬人居住在火山爆發的火險區域。

▲塔爾火山噴發高度達15公里。(圖/達志影像/美聯社)

馬尼拉因受到火山灰空降壟罩,學校和商家周一(13日)已經關閉,但這很可能只是災難發生的前兆。菲律賓火山與地震研究所的首席特別研究員伯爾娜絲(Antonia Bornas)表示,這場噴發其實並不意外,事先已經偵測到,但噴發的速度出乎預料的快,隨時會有一場大爆發;當局警告,火山爆發可能會引起海嘯。

菲律賓火山與地震研究所(PHIVOLCS)在聲明中指出,塔爾火山已經進入劇烈震盪期,12日凌晨開始噴發熔岩,但還未到達爆發的程度。該研究所主任索里登(Renato Solidum)指出,現在「火山灰、岩石和氣體以超過每小時60公里的速度流動等,危險噴發的跡象都還沒有出現。

View of lava fountain from the main crater of the Taal Volcano recorded as of 3:20 a.m. Monday, January 13. | via @phivolcs_dost



More of updates on Taal Volcano unrest here: https://t.co/NvqC7yK7O1 pic.twitter.com/CuxTIZ1l3C