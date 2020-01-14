美中第一階段協議可止血　商會高層：第二階段會碰到更核心的問題

▲川普和習近平的國際經貿局勢對弈，還要持續好一段時間。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）高層人士指出，15日即將簽署的美中第一階段貿易協議能夠「止血」，對雙方來說都是大大鬆一口氣，但終結貿易戰還言之過早。

路透社報導，美國商會執行副總布里恩特（Myron Brilliant），在北京向媒體簡報時表示，第一階段協議明顯對雙方有益，不僅能大為舒緩2018年以來劍拔弩張的情況，協議內容甚至比原比預期的條件還要更好。

布里恩特指出，第一階段協議在於立下基礎，建立起雙方的信任、穩定關係和成功的談判模式最重要，但儘管血止住了，「（美中）雙方還是要對接下第二階段的談判達到共識」。他說，接下來還有很多重大的挑戰，都是尚未被解決的核心問題，因此貿易戰並沒有辦法立刻，或是短時間內就結束。

出於全球經濟衰退的擔憂，許多企業和投資者是促成這場歷時至今18個月的貿易戰，能夠達到第一階段協議的主因之一，他們擔憂美中若打得更加兇猛，全球經濟市場難以經起這場戰爭。

美國仍保留對中國進口商品的370萬美元關稅制裁，留做第二階段協議的談判籌碼，布里恩特預期，接下來的談判將會碰觸到更多敏感和困難的核心議題，包括中國官方給企業的補貼政策，造成的不公平競爭，將會成為其中一個爭議核心。