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時隔5個月！美國移除中國「匯率操縱國標籤」　15日簽署第一階段協議

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▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）,美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普2019年履行對選民的承諾，將中國標上匯率操縱國的標籤。經過近2年的美中貿易戰，第一階段協議即將於本月15日簽署，知情人士透露，川普政府13日決定除去中國的匯率操縱國標籤。

《洛杉磯時報》、《華爾街日報》報導，北京央行在貿易戰中讓人民幣不當貶值，因此美國財政部長梅努欽（Steven T. Mnuchin）2019年8月時，正式標註中國為匯率操縱國，使貿易戰變得更加緊張。

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）.

▲中國國務院副總理劉鶴動身前往華府。（圖／路透）

時隔5個月，消息人士指出，隨著第一階段協議即將達成，財政部將會在半年一度的報告中，移除中國的匯率操縱國標籤。《福斯財經網》（Fox Business Network）指出，財政部女發言人目前拒絕回應。

據了解，中國國務院總理劉鶴13日已經啟程前往白宮，準備與美方簽署第一階段協議，並討論未來方向內容。川普政府日前宣布15日簽署協議，目前雙方已經進入到雙語翻譯的最後階段；白宮官員10日表示，中文版尚未完成，但已經邀請200多人15日到白宮觀看簽署儀式。

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