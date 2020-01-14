　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰晤士報臆測威廉王子「態度霸凌」　威廉哈利發聯合聲明回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國威廉王子與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

英國哈利王子宣布退出王室，外界臆測他與兄長威廉王子關係。英國媒體13日更引述消息人士說法，哈利夫婦退出王室與威廉的「霸凌態度」有關。對此，威廉與哈利罕見發表聯合聲明譴責這種「無理猜測」。

英國《泰晤士報》（The Times）引述匿名消息說，由於威廉對哈利的妻子梅根態度一直不友好，哈利夫妻認為他們是被威廉的「霸凌態度」推開；不過報導也提到，這種說法受威廉王子身邊人士駁斥，也遭部分熟識哈利王子的人士質疑。

威廉與哈利13日罕見發表聯合聲明說，「儘管已經明確否認，但今天英國一家報紙仍刊登虛假報導，臆測薩塞克斯公爵和劍橋公爵之間的關係。」聲明說，「對於非常關心心理健康議題的兄弟倆來說，以這樣的方式利用煽動性言語，是無禮且可能造成傷害的。」

哈利與梅根上周突然宣布將退出王室核心，令英國王室措手不及。美國有線電視新聞網（CNN）報導，事實上，王室並非對哈利與梅根的聲明內容感到失望，而是對哈利宣布的時間點感到受傷害。報導提到，哈利的祖母、英國女王伊莉莎白二世曾明確要求哈利延遲發表相關聲明。

據悉，英國王室13日將舉行峰會，討論哈利與梅根未來所扮演的角色。包括女王、查爾斯王儲、威廉王子和哈利王子等人都將出席，會議地點在倫敦以北約100英里的諾福克郡女王私人莊園桑德令罕府（Sandringham）舉行，這將是聲明發表以來核心王室成員首次見面。梅根目前已經返回加拿大，目前不清楚她何時會返回英國。

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！

ET快訊
江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷
獨／立法院長內定游錫堃！「鐵三角」成形　黨內人士曝關鍵原因
王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免　闆娘一聽再
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／女王點頭了！　同意哈利梅根「過渡時期」往返英國加拿大生活

泰晤士報臆測威廉王子「態度霸凌」　威廉哈利發聯合聲明回應了

泰國出現武漢肺炎！陸客遊曼谷發燒　中國境外首宗案例

澳洲野火吞噬！無尾熊恐將「瀕臨絕種」　網提議：遷去紐西蘭

澳洲無尾熊可能入瀕危物種名單　協會建議送紐西蘭保育

民怨燒得比野火還旺　澳洲總理滿意度剩37%

影／餐廳上演全武行！「淡定大叔」撇一眼...下秒繼續大嗑薯條　全網笑瘋

內褲塞襪當下體！21歲女子假扮成16歲少年　成功性侵50位女生

親伊朗民兵指揮官遇刺身亡　生前率什葉派剿滅IS有戰功

威廉被指「霸凌態度」逼走親弟！　梅根提出走王室讓哈利壓力超大

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

基進黨3Q哥陳柏惟空降台中4個月　翻轉海線！打敗政治世家顏寬恒

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

速食店齊漲價！肯德基開第一槍 個人套餐多花10元...荷包大縮水

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

快訊／女王點頭了！　同意哈利梅根「過渡時期」往返英國加拿大生活

泰晤士報臆測威廉王子「態度霸凌」　威廉哈利發聯合聲明回應了

泰國出現武漢肺炎！陸客遊曼谷發燒　中國境外首宗案例

澳洲野火吞噬！無尾熊恐將「瀕臨絕種」　網提議：遷去紐西蘭

澳洲無尾熊可能入瀕危物種名單　協會建議送紐西蘭保育

民怨燒得比野火還旺　澳洲總理滿意度剩37%

影／餐廳上演全武行！「淡定大叔」撇一眼...下秒繼續大嗑薯條　全網笑瘋

內褲塞襪當下體！21歲女子假扮成16歲少年　成功性侵50位女生

親伊朗民兵指揮官遇刺身亡　生前率什葉派剿滅IS有戰功

威廉被指「霸凌態度」逼走親弟！　梅根提出走王室讓哈利壓力超大

男子騎機車自撞路燈桿　噴飛50米遠重傷亡

ZICO發起新曲舞蹈挑戰！　「華莎、請夏友情跨刀」網暴動：兩人對看好心動啊

快訊／女王點頭了！　同意哈利梅根「過渡時期」往返英國加拿大生活

趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的「敗選聲明」　國民黨中常會可以廢了！

李奧納多捐8900萬救澳洲大火！　IG傳「無尾熊受害影片」：希望大家捐款幫忙

重申「不選黨主席」　韓國瑜深夜吐心聲：這都不是我想要的

新北男童忘帶鑰匙！樓梯間發抖3小時　警上前關心竟有洋蔥

吳鳳籲「不要讓孩子玩手機」　曝嚴重後果：跟毒品一樣不好！

泰晤士報臆測威廉王子「態度霸凌」　威廉哈利發聯合聲明回應了

快訊／蔣萬安也辭中常委！1小時2人拋震撼彈　「國民黨即刻改革」

騎士自撞違停貨車遭左車「夾殺」 倒地滾3圈秒爬起...網驚：命大！

國際熱門新聞

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

中國境外首例　泰國出現武漢肺炎

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

媽上廁所被蛇咬傷　兒子拿刀大戰

客：身上綁炸彈　亞航緊急迫降

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

威廉被指「霸凌態度」逼走親弟

因為王室照片　哈利梅根決意離開

Youtuber怨蔡連任？　網曝：新加坡愛韓國瑜

哈利註冊王室商標　網曝引退關鍵

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

即／回應補助款去向　韓國瑜：一塊都不拿

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

快訊／媒體人家中安詳辭世！親友淚曝：坐在沙發

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓回高雄

劉家昌爆韓國瑜慘敗內幕　點名2關鍵人物

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

即／江啟臣辭中常委！籲總辭助韓

蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」　她看傻了

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

更多

最夯影音

更多
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面