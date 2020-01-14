澳洲消防宣布「超大野火」控制住了！　預報下周將有50毫米大雨

▲新南威爾斯州一名消防員在火場灑水灌救。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

澳洲消防員13日宣布，蔓延面積最大的「超級大火」（megablaze）終於受到控制，加上未來天氣預報，潮濕天氣即將到來，讓受大火肆虐數個月的森林大火終於獲得喘息機會。

法新社報導，在雪梨西北方的戈斯珀斯山（Gospers Mountain）的大型野火已經延燒近3個月；新南威爾斯州（New South Wales）消防員表示，他們終於佔了上風。新南威爾斯鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，雖然還有一小片區域的火勢有待撲滅，但整體上有望能徹底獲得控制。

這場大火延燒的面積已經達到大倫敦的三倍大小，再加上與之相連的數場大小不等野火，總面積已經超過80萬公頃。雖然這場大火即將獲得控制，但還有另外數十場大火仍在延燒中。

澳洲氣象局（BOM）預測，部分火場下周可能出現50毫米降雨，有助於緩解乾旱情況。新南威爾斯鄉村消防局形容，如果預報準確，「那就像是一次收到耶誕節、生日、結婚、周年紀念日和畢業禮物。」

另一方面，延燒數個月的野火已經對澳洲動植物生態造成災難性打擊，估計有10億隻動物死亡，無數植被遭焚毀。澳洲環境部長萊伊（Sussan Ley）警告，澳洲特有生物無尾熊可能被列入瀕臨滅絕物種清單。

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