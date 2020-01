失業女買精品過奢侈生活　母親親手揭露偷「失智祖母」900萬

▲艾蜜莉(Emily Rosina Evans-Schreiber)失業期間反而吃香喝辣。(圖/翻攝自Facebook/Emily Evans-Schreiber)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國服裝設計師艾蜜莉(Emily Rosina Evans-Schreiber)2018年受託家人委託,照顧祖母羅西娜(Rosina Evans),卻藉機將羅西娜的錢匯入自己的戶頭。後來艾蜜莉的母親克萊爾(Clare Evans-Schreiber)察覺有異,調查之下發現,艾蜜莉的確偷了羅西娜約30萬美元(約台幣900萬元)。最後法院判處艾蜜莉2年徒刑和緩刑20個月。

現年38歲的艾蜜莉除了是設計師外,原本也是一位模特兒,在2018年因故失業,卻又喜歡亂花錢,造成當時自己的戶頭只剩50美元(約台幣1500元)。母親克萊爾為了改正這個壞習慣,花錢買了一棟房子,並委託艾蜜莉照顧患有失智症的羅西娜。

Emily Rosina Evans-Schreiber stole £230k from her gran suffering from dementia, but she was not imprisoned. #injustice #scammer #scum #tory #socialite #jailher #dementia #AgeUK https://t.co/mNVUR1L1xm