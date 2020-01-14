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失業女買精品過奢侈生活　母親親手揭露偷「失智祖母」900萬

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▲▼艾蜜莉（Emily Rosina Evans-Schreiber）失業期間反而吃香喝辣。（圖／翻攝自Facebook／Emily Evans-Schreiber）

▲艾蜜莉（Emily Rosina Evans-Schreiber）失業期間反而吃香喝辣。（圖／翻攝自Facebook／Emily Evans-Schreiber）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國服裝設計師艾蜜莉（Emily Rosina Evans-Schreiber）2018年受託家人委託，照顧祖母羅西娜（Rosina Evans），卻藉機將羅西娜的錢匯入自己的戶頭。後來艾蜜莉的母親克萊爾（Clare Evans-Schreiber）察覺有異，調查之下發現，艾蜜莉的確偷了羅西娜約30萬美元（約台幣900萬元）。最後法院判處艾蜜莉2年徒刑和緩刑20個月。

現年38歲的艾蜜莉除了是設計師外，原本也是一位模特兒，在2018年因故失業，卻又喜歡亂花錢，造成當時自己的戶頭只剩50美元（約台幣1500元）。母親克萊爾為了改正這個壞習慣，花錢買了一棟房子，並委託艾蜜莉照顧患有失智症的羅西娜。

但在照顧羅西娜期間，艾蜜經常常常出國旅遊，住高級飯店，還買了很多名牌服飾，過著相當奢侈的生活。後來克萊爾察覺不對勁，並主動聯絡警察和銀行調查，艾蜜莉的行徑才曝了光。

根據《紐約郵報》報導，警方在在2019年5月搜查發現，艾蜜莉有很多奢侈品外，還會匯錢給前夫當作生活費，不禁讓人懷疑錢從何而來。

接著銀行調查羅西娜的戶頭，驚覺羅西娜曾向艾蜜莉匯款42次，而戶頭只剩7千美元（約台幣21萬元）。最後艾蜜莉認罪，被警方依竊盜罪逮捕，法院判處2年徒刑和緩刑20個月，還必須做150小時的社區服務。

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