蘋果供應商少不了它！承攬業者捷迅去年營收32.17億元創新高

▲承攬業者捷迅舉辦尾牙晚會，董事長顧城明(右二)表示，今年將持續開拓新客戶與深化倉儲業務，挹注公司營運可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球經貿版圖，承攬業者捷迅公佈最新財報，2019年全年營收32.17億元，年增18 .14％，續創史上新高紀錄；展望後市，董事長顧城明表示，今年將持續開拓新客戶與深化倉儲業務，挹注公司營運可期。

中美貿易戰牽動全球海空運業務發展，海運減班後引發空運爆艙，海空運業務俱佳，再加上去年底消費旺季來臨，包括電商雙11及美國感恩節檔期，推升捷迅第四季營運「淡季不淡」。

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顧城明表示，承攬業營收雖不見得與獲利成正比，但以2019年第三季各月來看，捷迅營收皆逼近三億，且財報公告後獲利大幅成長，而第四季營收9.8億元、年增30.51％，也顯示新業務及新客戶已上軌道。

法人指出，捷迅自106年開始轉型操作轉口郵包業務後，至107年起業績表現開始提升，雖然中美貿易戰仍持續進行讓人擔憂，但受惠於台商回流，今年6月起開始與國際伺服器大廠配合，承接其原物料及製成品相關業務，估計未來業績應可持續成長。

依據財報，捷迅2019年前三季每股稅後盈餘（EPS）為2.85元，較前一年度大增50.79％；第四季營收9.8億元、年增30.51％，推升全年營收32.17億元，年增18 .14％，均創史上新高紀錄。