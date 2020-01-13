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「無人機」讓供電更穩定　台電首度導入電塔智慧巡檢

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▲台電去年首度導入「無人機」科技協助電塔智慧巡檢，搭配自動化監測設備，全面掌握電塔即時狀態。（圖／台電提供）

▲台電去年首度導入「無人機」科技協助電塔智慧巡檢，搭配自動化監測設備，全面掌握電塔即時狀態。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

全台目前將近2萬座電塔，合力搭起超過1萬3千公里的輸電線路，等同台灣環島超過10圈，台電公司今（13）日表示，電塔巡檢除仰賴人力，上山下海更費時費力，台電首度導入「無人機」科技協助電塔智慧巡檢，搭配自動化監測設備，全面掌握電塔即時狀態，確保全台供電穩定。

台電說明，原本就設有「電塔維護管理系統」，針對電塔健康度進行定期監測「健檢」與維護保養，如對高度動輒20公尺以上，甚至高達100公尺的電塔來說，頭號敵人不是強風，而是鹽霧腐蝕，甚至會減少電塔壽命周期達20年，如臨海電塔壽命周期約20年，山區平均則可達40年以上。

請繼續往下閱讀...

因應近來無人載具發展成熟普及，台電也從2019年起首度導入「無人機」協助監測電塔導線溫度及智慧巡檢。台電指出，輸電線路連接處會有螺絲及壓接點，若螺絲鬆動，阻抗會變大，就容易發熱，溫度過高恐致線路斷裂、影響供電，因此需以紅外線影像儀定期監測。

台電進一步指出，既有做法是同仁手持紅外線影像儀設備走到線下測溫，後續需將結果記錄帶回辦公室判讀，現在則可用無人機搭載小型紅外線影像儀測溫，除可解決交通不便、運維人員往返奔波時間，無人機飛行也可取得較好的測量角度。

台電表示，目前已將無人機運用如在河口、湖中間等交通不易到達地區的電塔巡檢及事故查找，當線路臨時有事故發生，因輸電線路處於送電狀態，無人機亦可協助即時確認，安全而快速拿到第一手資料，縮短掌握設備現況的時間。

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