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選後謝票！台指期大漲106點　分析師：區間震盪機率大

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▲▼台指期1月13日2020大選後謝票行情走勢。（圖／記者余弦妙攝）

▲台指期1月13日2020大選後謝票行情走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

總統大選後的第一個交易日，台指期今（13）日大漲106點，終場以12,117點作收，順利上演謝票行情，與現貨相較，正價差3.58點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，本周三就是結算日，且現貨量能沒有擴大，無法帶動期貨漲勢，研判接下來的盤勢將會是區間震盪。

台指期今天開盤跳空上漲74點，來到12,085點，行情一度下殺洗盤，但很快又拉高，盤中一度站上12,121點，多頭展現強烈的企圖心。

請繼續往下閱讀...

容逸燊表示，今天的現貨成交量大約落在1千4百億左右，跟上周五比較起來，量能並沒有比較往上增加的趨勢，現在的盤勢看來還是區間整理，且台指期還沒有越過12月3日的12198點這個歷史高點。

容逸燊說，上周是因為中東地區的地緣政治因素，造成利空回檔，但目前又回到相對區間上緣，就這個月的選擇權，12200-12300的call來看，未平倉量是比較大的，這都是形成壓力的區域，因此在這個月結算前，應該都是會呈現震盪的走勢，也是就是「上有壓、下有撐」的機率比較大。

另外，這次的選後盤，容逸燊透露，漲勢跟過去相比漲幅並不明顯，根據以往經驗選後都會是2%以上在漲，但今天的漲勢不到1%，今天大概只有0.6%左右，這造成這樣的原因，主要是選前大家就心裡有底，且法人也都是預估蔡英文會贏，因此在選前大多已經操作完。

不過他也提醒，結算後三天又要進入封關，法人也不太可能在這個時間點「押寶」，且台灣休市這麼久，國際股市依舊有交易的情況下，現貨目前又沒有動能，因此推估接下來幾天台指期會呈現「小漲小跌」的盤勢。

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