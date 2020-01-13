澳洲無尾熊可能入瀕危物種名單　協會建議送紐西蘭保育

▲澳洲國寶「無尾熊」恐被列入瀕危名單。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

澳洲野火已造成無尾熊棲地被大肆破壞，澳洲政府表示這場史無前例的惡火，可能迫使「瀕危物種科學委員會」(Threatened Species Scientific Committee)作出列入瀕危名單的決定，更有野生動物協會建議將無尾熊遷移至紐西蘭，讓無尾熊有機會在最後的淨土繁衍。

根據「澳洲人報」(The Australian)報導，澳洲環境部部長蘇珊·萊伊（Sussan Ley）表示，大量的無尾熊已經在這次史無前例的大火中喪生或受傷，實際上的損害狀況必須在大火結束後才能確定，政府追加了5000萬美金用於保護野生動植物保護計劃，希望能用一切的措施來挽救及恢復無尾熊的棲息地。

▲澳洲政府表示將投入5000萬美金用於保護野生動植物保護計劃。（圖／達志影像／美聯社）

這場森林大火讓原本生活在袋鼠島的健康無尾熊群體大量減少，就有野生動物協會協會發出建言，希望能將無尾熊引進紐西蘭，藉由紐西蘭栽種近3萬公頃的尤加利樹，讓無尾熊可以在紐西蘭繁衍後代，這份請願書發佈不久，就已經吸引7000人加入連署。

不過紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的發言人表示，這個方案並不在優先的選項中，當務之急應該是如何控制火勢，讓無尾熊能在原棲地生存，並表示會跟澳洲總理莫里森（Scott Morrison）保持密切連繫。澳洲大火終於在近日因當地雨勢稍獲控制，各州消防員都利用這樣優勢加緊設置安全防線。