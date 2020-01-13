澳洲野火吞噬！無尾熊恐將「瀕臨絕種」　網提議：遷去紐西蘭

▲袋鼠島野生保育公園受創嚴重，獸醫正在照護一隻受傷無尾熊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

澳洲野火重創野生動物棲息地，尤其是行動緩慢的無尾熊死傷格外慘重。澳洲聯邦政府警告，可能很快會將無尾熊正式列入「瀕臨絕種」物種清單。澳媒指出，目前無尾熊仍被歸類在「易危」物種清單內，但近期大火席捲新南威爾斯海岸和南澳袋鼠島（Kangaroo Island）後，當地無尾熊群體幾乎完全被消滅。

根據《澳洲人報》，是否將無尾熊改列入「瀕臨絕種」物種清單，仍有待瀕危物種科學委員會決議，但澳洲聯邦環境部長萊伊（Sussan Ley）13日表示，由於無尾熊遭受近期野火「超乎尋常」的打擊，可能促有當局作出決定。

萊伊表示，毫無疑問已經有大量無尾熊死亡，另有相當多無尾熊受傷，在野火完全被撲滅之前，當局無法確定確切的損失情況。事實上，無尾熊早在2012年就已經被列入易危物種清單，此次野火又使新南威爾斯和南澳袋鼠島上大批健康無尾熊傷亡慘重。

無尾熊基金會指責政府疏於無尾熊保育；澳洲政府則於13日宣布撥款5000萬澳幣（約新台幣10億元），執行一連串野生動植物保育計畫。萊伊承諾，其中部分款項將用於保育無尾熊，並且將採取一切措施恢復無尾熊的棲息地。

根據萊伊和澳洲財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）表示，這筆經費將用於動物照護、野生動物醫院和野生動物管理機構。澳洲無尾熊基金會主席塔巴特則表示，唯有立法實施無尾熊保育法案，停止砍伐樹木，才能真正幫助無尾熊復育。

另一方面，由於澳洲大片植被面積遭野火破壞，野外無尾熊即使躲過野火，恐怕也得面臨食物短缺風險。法新報導，近日有超過7500位民眾於網路上連署，提議將無尾熊遷移至紐西蘭，希望能幫助他們繁衍後代。「無尾熊再安置協會」表示，紐西蘭已經栽種3萬公頃的尤加利樹，有助於無尾熊生存，不過官方則反對此提議。

《澳洲人報》則指出，過去部分地區曾有無尾熊數量過多問題，研究顯示，被搬遷到不同環境中的無尾熊死亡率很高。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也向紐西蘭電視台表示，目前的重點是協助澳洲政府控制野火，讓無尾熊能夠留在自然棲息地。

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