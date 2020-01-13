80年日式老屋榻榻米看書、聽黑膠！誠品書店「雲夢製造所」限時開張

▲誠品書店「雲夢製造所」於雲林斗六雲中街開張，讀者可以在80年的日治警眷宿舍榻榻米上，一邊看書、一邊聽黑膠。（圖／誠品書店提供）

記者林育綾／綜合報導

春節連假期間限定好去處，彷彿搭乘時光機回到日治時期！誠品書店「雲夢製造所」雲林斗六即日起至2/9開張，讓讀者可以在80年歲月痕跡的日治警眷宿舍榻榻米上，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味，同時賞玩日本昭和時期的懷舊選品。

「雲夢製造所」蒐羅日本昭和時代、雲林相關主題書籍，包括《凝視時代：日治時期台灣的寫真館》、《雲林輕旅行: 魚夫手繪散步地圖》等，也有介紹台灣小吃的《蚵仔煎的身世》、介紹台灣電影的《毋甘願的電影史》，以及閱讀職人大賞新人獎入圍作家鄭開翔的《街屋台灣》。

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▲「雲夢製造所」也期望引領讀者隨著音樂旋律穿越古今。（圖／誠品書店提供）



同時也期望引領讀者隨著音樂旋律穿越古今，包括鄧麗君最受歡迎專輯、金曲歌后江蕙、張雨生製作奠定張惠妹天后地位的《BAD BOY》等，黑膠版本更有韻味

書店1/18（六）將舉辦「雲中記憶夢．寫生繪畫」，邀請大人小孩拿起畫筆，將美麗的雲中街畫在紙上，親近雲林這塊土地。而誠品黑膠音樂職人更將在2/1、2/2連續2天，舉辦黑膠音樂分享活動，播放黑膠經典名曲，邀請民眾一同回首青春記憶。

▲誠品書店「雲夢製造所」於雲林斗六雲中街開張。（圖／誠品書店提供）

誠品書店雲夢製造所

日期：1/12(日)～2/9(日)

營業時間：週一至週日12:00-19:00

地點：雲林斗六雲中街生活聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號