白天是6千藏書「有機書店」、夜晚是劇場！四四南村新文化實驗空間開幕

▲「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」即將在1/18於四四南村開幕，空間融合閱讀、劇場、設計、餐飲等。（圖／PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計提供）

記者林育綾／台北報導

表演藝術迷、設計控、閱讀愛好者又有新去處！位於台北的四四南村，打造一座新的文化實驗基地「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」，將於1/18（六）開幕，空間融合閱讀、劇場、設計、餐飲等，白天是擁有6千本主題藏書和上百件設計商品的「有機書店」，到夜晚則變身為劇場，未來將以一年200場以上的展演頻率，為老眷村帶來現代新生命。

這座新的文化實驗基地，由台灣3大藝文品牌跨界合作：大清華傳媒領軍，結合「青鳥書店」、「uDesign有.設計」，首度跨界合作成立的新文化品牌。3組人馬各顯所長，傾注表演藝術、閱讀、設計等能量於老建築空間，讓「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」動靜皆宜，成為表演藝術的新樂園，備受期待。

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▲這座新的文化實驗基地，由台灣3大藝文品牌跨界合作，融合閱讀、劇場、設計等，空間尚在佈置中。（圖／PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計提供）

其中「大清華傳媒」致力於表演藝術推廣，曾參與監製、投資的作品包括台灣首部議題電影《引爆點》、醫療電視劇《麻醉風暴2》、音樂劇《木蘭少女》、《台灣有個好萊塢》，還有已故戲劇大師李國修27部創作作品版權經營等。

而「青鳥書店」是一間具備企畫力的風格書店，圍繞以「書」為核心的各種企畫提案，讓書店不再只是靜態的，而是一個具有生命力、思想的體驗空間。自2016年在台北開設「華山青鳥」書店之後，陸續企畫南國青鳥、藝所青鳥、和平青鳥以及青鳥居所。

而「uDesign有.設計」更是台灣文化創意產業發展的推手，擁有10多年藝文暨活動展演經驗，用心架接設計師、原創圖文等產業，讓生活與設計接軌，自在、舒服的走進大眾日常。

▲邀請曾獲「台北老屋新生大獎」的雙好設計，運用老眷村常見的「紅」作為空間改造的核心色。（圖／PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計提供）

為了進駐四四南村，他們也極積投入老屋養護及保存，邀請榮獲第19屆「台北老屋新生大獎」非住宅類首獎的設計團隊「雙好設計2 by Wu&Chen」，為空間量身設計。

雙好設計運用老眷村常見的「紅」作為空間改造的核心色，外觀上保留建築泥作外觀，而在室內的設計上，以「看與被看的展演」化為穿透書店與劇場的空間用途，在閱讀的寧靜與人流的動線之間，展現出「時時刻刻都是劇場舞台」的空間魅力。

▲▼為此空間量身設計的連排書櫃、一體成形的閱讀桌椅，都緊扣著「人就是舞台」的設計精神。（圖／PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計提供）

尤其為此空間量身設計的連排書櫃、一體成形的閱讀桌椅，都緊扣著「人就是舞台」的設計精神，在人的移動與光的流動間，勾勒出點、線、面的流暢比例，讓過去的老屋與當下的停留，透過閱讀與觀賞，展演出靜美的時空動感。

而在餐飲上，台灣貝果品牌「好丘」也是合作對象之一，特別把飲食結合在地生活背景，替PLAYground 設計出多款貝果與眷村菜結合的手指點心，搭配特調氣泡飲。

▲在開幕首週，特別規劃一系列跨界對談。（圖／PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計提供）



「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」在開幕首週，特別規劃一系列跨界對談。1/18（六）傍晚有知名作家舒國治暢談眷村菜老回憶與新故事，圍繞在地食文化進行能量接力。19日亦有3場精彩跨界講座，由青鳥書店創辦人蔡瑞珊擔任主持人，邀請設計師方序中、橘子集團品牌總監陳秉良、知名作家張鐵志、衛城總編輯張惠菁、瘋戲樂工作室藝術總監王希文、第52屆金鐘獎最佳女配角孫可芳⋯等，從設計、閱讀、表演藝術出發，分享各領域的專業主張，以及勇於嘗試的跨界合作，並將這份思維融入於生活。詳細活動資訊請上「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」粉絲專頁查詢。

PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計

營業時間：週一至週五10:00-20:00

（若遇劇場節目演出，將視節目內容調整營業時間）

地址：台北市信義區松勤街56號

電話：(02) 2720-0867