遭瑞典氣候少女點名批評　費德勒：感謝提醒我應有的責任感

▲瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）要求各國政府正視氣候變遷議題。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

17歲瑞典少女桑伯格（Greata Thunberg）近日在洛桑舉行的氣候會議上，推文批評瑞士信貸銀行（Credit Suisse）貸款給化石燃料業，炮火還掃到作為瑞士信貸銀行形像大使的網球天王費德勒（Roger Federer）。

近日澳洲森林大火引起全球關注，環保議題再度成為焦點。瑞士信貸銀行是瑞士第二大銀行，長期以來投資各種領域，其中在石油和天然氣領域共投資了150億美元，因此瑞士信貸銀行的投資舉動被環保主義者批評間接負面影響生態環境。網球天王費德勒作為瑞士信貸銀行形象大使，也成為環保主義者的抨擊對象，桑伯格敦促擔任費德瑞「醒醒」。

對於指責，費德勒發出聲明回應，「身為4個小孩的父親以及全民教育的熱心支持者，我對年輕人的氣候運動深表敬意和欽佩，我感謝這些年輕的氣候人士提醒我們所有人檢視自身行為，做些有創意的新解決方案。」

「我要謝謝這些人提醒我作為人、運動員和企業家的應有責任感。我也會致力於運用我特殊的地位，與讚助商討論這些重要議題。」

費德瑞與美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）等球星為了協助澳洲野火賑災，下週將參加墨爾本的Rally for Relief表演賽。瑞士信貸銀行也表示，會帶頭協助客戶往低碳和具有氣候適應力的商業領域過渡，並宣布將不再投資新建燃煤發電廠。