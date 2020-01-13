5G競標第24天1270億元再創新高！NCC請外界勿亂臆測未來資費



▲5G示意圖（圖／中華電信提供)



記者陳世昌／台北報導

總統大選過後，5G首釋照競標1月13日進入第24天，下午4點第240回合出價結束後，總標金達1270.09億元再創新高，較前一日的1216.21億元，增加約54億元！13日的10回合競價，出現3回合無人加價，但隨即在下一回合又有人加價，持續推動總標金往上，明日將挑戰1300億元。



對於5G標金節節升高，外界對未來資費有諸多預估，NCC表示，將來會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益，請外界不必過度擔憂，避免無謂的臆測。NCC強調，尊重各界意見，但表達不同觀點時亦請有所節制，避免造成不必要的紛爭。





▲5G競標1月13日進入第24天，結束第240回合之後，總標金達1270.09億元（圖／NCC提供)



5G 13日競標情況

1800MHz頻段

釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，27單位總標金底價243億元。13日進行231~240的10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到240回合結束時，1個單位最高得標金額達46.43億，達底價9億的5倍之多，27單位暫時得標金額合計共1253.61億元。



28000MHz頻段

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。10日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位，暫時得標金額合計共16.48億元。。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。