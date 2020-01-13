　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

5G競標第24天1270億元再創新高！NCC請外界勿亂臆測未來資費

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中華電信5G（示意圖／中華電信提供）
▲5G示意圖（圖／中華電信提供)

記者陳世昌／台北報導

總統大選過後，5G首釋照競標1月13日進入第24天，下午4點第240回合出價結束後，總標金達1270.09億元再創新高，較前一日的1216.21億元，增加約54億元！13日的10回合競價，出現3回合無人加價，但隨即在下一回合又有人加價，持續推動總標金往上，明日將挑戰1300億元。

對於5G標金節節升高，外界對未來資費有諸多預估，NCC表示，將來會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益，請外界不必過度擔憂，避免無謂的臆測。NCC強調，尊重各界意見，但表達不同觀點時亦請有所節制，避免造成不必要的紛爭。

▲▼5G競標1月13日進入第24天，結束第240回合之後，總標金達1270.09億元（圖／NCC提供)
▲5G競標1月13日進入第24天，結束第240回合之後，總標金達1270.09億元（圖／NCC提供)

5G 13日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，27單位總標金底價243億元。13日進行231~240的10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到240回合結束時，1個單位最高得標金額達46.43億，達底價9億的5倍之多，27單位暫時得標金額合計共1253.61億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。10日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位，暫時得標金額合計共16.48億元。。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

ET快訊
蘇貞昌臨時院會將率內閣總辭　蔡英文成功慰留
案情逆轉！桃園男回家拿鑰匙離奇死亡　弟弟涉重嫌
獨／Keanna提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」　求償420萬
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5G競標第24天1270億元再創新高！NCC請外界勿亂臆測未來資費

新台幣站上29字頭收盤價！央行不再阻升...兌美元終於升破30 　創1年7個月新高

LED車燈大廠回台了！麗清科技「投資桃園新廠8億」創142個職缺　12月營收攀去年新高

期交所今年目標日均量113萬口　總座黃炳鈞：6月推2個新產品

勞保年金破產在即、基本薪資調到3萬　成蔡政府連任的首要挑戰　

台電董座掛保證：「今年不會缺電！」　中火爭議期盼農曆年前能有轉機

台股站上12,100點！謝票行情助攻　指數收盤上漲88點

雲端最有錢／20萬錢進美股　年領百萬不是夢

太景流感新藥2月底申請IND　免開陸藥審溝通會議

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

5G競標第24天1270億元再創新高！NCC請外界勿亂臆測未來資費

新台幣站上29字頭收盤價！央行不再阻升...兌美元終於升破30 　創1年7個月新高

LED車燈大廠回台了！麗清科技「投資桃園新廠8億」創142個職缺　12月營收攀去年新高

期交所今年目標日均量113萬口　總座黃炳鈞：6月推2個新產品

勞保年金破產在即、基本薪資調到3萬　成蔡政府連任的首要挑戰　

台電董座掛保證：「今年不會缺電！」　中火爭議期盼農曆年前能有轉機

台股站上12,100點！謝票行情助攻　指數收盤上漲88點

雲端最有錢／20萬錢進美股　年領百萬不是夢

太景流感新藥2月底申請IND　免開陸藥審溝通會議

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

武漢肺炎病原體「真面目曝光」！基因圖譜各國都可閱覽　

LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

龍千玉胖5公斤照樣逆齡...「上圍激增」添金內衣迎新春！

真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順

中職／江奕昌家庭因素離隊　高政華接手體能訓練

Keanna告謝和弦、莉婭！曝100%真實自己「用智慧反擊不義之人」

【選後分析】蕭徐行／反中意識新高　中台關係新定位

LAURA MERCIER年度熱賣Top 5！其中2款連韓劇女神鄭有美都愛用

2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

脫離鬼城封號！新北人口最多5大里　前4名都在林三淡

財經熱門新聞

哈日族把握機會！日圓匯價創超過1年新低　趁0.27字頭換起來

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」搶攻烘焙訂製商機

日圓避險地位下滑！　兌美元匯率100強勢水位「回不去了」

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

統一小金雞給力！康是美福袋「限量2萬個」搶攻年節商機

選後新台幣怎麼走？　匯銀人士研判漲勢可能稍作歇息

HTC無預警關閉　鐵粉論壇

「小英概念股」看俏！台股後市表現可期　選後一個月上漲機率100%

新台幣早盤再度衝破30元關卡　一度升值逾1角

人力銀行：736萬人考慮海外求職　薪資盼達2.12倍

元大銀發財金、發財水　即日起發送

勞保年金破產在即、基本薪資調到3萬　成蔡政府連任的首要挑戰　

不讓蘋果專美於前 Android手機將有超寬頻技術

蘋果舊換新優惠縮水 一張表看懂

更多熱門

相關新聞

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

郭明錤：Apple 2020年將推出5款新機

根據天風國際證券分析師郭明錤最新釋出的預期報告顯示，今年Apple預計會推出5款新iPhone，其中將包含一款搭載4.7吋LCD面板的機款，而5G手機則是會在今年下半年時才會推出。

5G競標衝破1200億！刷新行動寬頻紀錄

5G競標衝破1200億！刷新行動寬頻紀錄

5G標金創新高！10日上午總標金超越4G紀錄

5G標金創新高！10日上午總標金超越4G紀錄

台股萬點到年線有強勁支撐　五大布局方向要抓穩

台股萬點到年線有強勁支撐　五大布局方向要抓穩

迎接5G時代新挑戰　Palo Alto Networks預測2020年資安5大趨勢

迎接5G時代新挑戰　Palo Alto Networks預測2020年資安5大趨勢

關鍵字：

NCC5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

快訊／EXO Chen親筆信認愛

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面