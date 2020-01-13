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LED車燈大廠回台了！麗清科技「投資桃園新廠8億」創142個職缺　12月營收攀去年新高

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▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲車燈。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／新北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2019年12月合併營收為4.25億元，受惠LED車燈模組產品出貨表現逐月增溫，貢獻單月營收連續2月逐月成長，12月營收月增13.72%，創下2019年單月營收新高的記錄，惟2019年主要客戶的備貨力道仍因中國新車銷售市場低迷而保守，使得麗清2019年度的合併營收41.22億元、年減6.38%。

麗清表示，2019年在大環境嚴峻因素下，對於公司來說是個挑戰，不僅必須保持高水準的研發生產技術能力，也必須保持與主要客戶共同開發的緊密合作關係，藉以創造集團永續經營。

請繼續往下閱讀...

為配合主要客戶在地化生產的訂單需求，麗清自2018年Q3起陸續增加武漢、上海新廠的產線布建與研發團隊，也將於台灣興建桃園觀音廠房，而由於LED車燈模組從研發設計、認證取得至產品量產期間長達1至2年左右，因此，在未量產出貨貢獻營收前，皆須直接面對新廠建置初期成本費用增加及學習曲線成本，這也是導致公司2019年營運表現不如預期的主要原因。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

麗清進一步表示，近3年研發費用分別為2017年的2.04億元、2018年的2.73億元、2019年前三季的2.44億元，可見主要客戶與新客戶隨著品牌車廠積極將LED車燈導入新車應用的趨勢明確下，對於LED車燈模組新技術升級與開發認證的需求明顯增加，也凸顯多年所累積的關鍵競爭實力，是墊高進入LED車燈模組市場的門檻。

在汽車產業朝向節能減碳、智能化發展推進時，麗清即與主要客戶包括小糸集團、華域集團、大茂偉瑞柯等一同在LED車燈、智能車燈各領域搶占先機，因此，受惠於平均每車配備LED車燈的滲透率持續提升，且車燈加入更多光學與電子設計等具複雜化的功能設計，仍將對麗清汽車部良好的業務接單發展空間，並創造公司保持良好的訂單能見度。

展望2020年，麗清認為，雖然Q1整體營收恐受到農曆春節工作天數較少影響，整體營運表現仍會因中國汽車市場狀況呈保守情勢，但仍致力於擴大事業版圖、提高競爭力，有望創造公司整體營運長期穩健成長的動能。

因應客戶需求及未來營運發展，麗清今年將於台灣興建桃園觀音廠房，目前也已接獲汽車智能車燈相關零組件產品的訂單，最快於可於今年Q2開始試量產，以期未來主要客戶強勁的拉貨力道能推升整體產能利用率及新品量產學習曲線，進而對整體營運帶來正面的挹注。

▲▼經濟部長沈榮津專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

另一方面，經濟部也通過麗清科技等台商回台投資。投資台灣事務所表示，麗清科技深耕中國車用市場多年，是中國最大車用LED燈研發與模組供應商，在中國平均每3輛汽車就有1輛車燈出自於麗清。為了貼近客戶與銷售市場，麗清一向以台灣、中國為研發中心，上海、東莞與武漢為生產基地。

投資台灣事務所指出，麗清科技原定2020年自中國出貨至美國汽車大廠的新訂單遭美中貿易戰波及，為了配合客戶要求將產線移回台灣，麗清規劃投資8億元在桃園觀音工業區新建智慧化工廠，生產車頭大燈功能控制器，同時整廠輸入世界級高速自動化設備，提升高單價、高技術LED車燈產能，以爭取更多銷美訂單，可挹注142個本國就業機會。

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