6歲童罹「白血病」…治療3年康復返校！同學暖心列隊歡迎

▲同學列隊歡迎奧利佛回到校園。(圖/翻攝自Facebook/Help John Oliver FIGHT Leukemia)



記者張方瑀/綜合報導

或許有很多小孩子不喜歡去上學,但對於罹患白血病的奧利佛(John Oliver Zippay)來說,他最希望的就是能健康地返回校園,和同學們一起坐在教室上課。幸運的是,在經過3年不間斷的治療後,奧利佛終於在8號痊癒回到學校,而他的老師和同學們也都聚集在走廊上,列隊歡迎奧利佛。

WAY TO GO! 6-year-old John Oliver just finished his very last chemo treatment and beat leukemia, so his entire school celebrated by giving him a standing ovation!



MORE: https://t.co/hHslVwwWFv pic.twitter.com/ix3aT8b3UD