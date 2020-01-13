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選手狠踹路邊狗…坦承「比賽時很野蠻」　贊助商UA：即刻中止合約

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記者張方瑀／綜合報導

一名來自哥倫比亞的長跑選手去年12月在一場比賽中，直接用腳狠踢擋在路口的一隻小黃狗，引發網友猛烈批評。儘管他事後出面在推特上致歉，並表示會開始幫助路上的流浪狗，但仍舊無法止住惡評，就連他的贊助商Under Armour也發出聲明，即刻停止他的所有代言，也不會再繼續提供贊助。

哥倫比亞長跑選手阿里桑德羅（Jamie Alejandro）去年12月31參加「聖希爾維斯特公路賽」（Saint Silvester Road Race）時，經過轉彎處發現，有一隻黃狗正走在他們的跑步路線上。沒想到阿里桑德羅並未選擇閃開，而是一腳往黃狗的肚子狠狠踹了一腳，黃狗瞬間騰空逃到旁邊；阿里桑德羅和隊伍中的其他選手，則若無其事地繼續向前跑。

這段影片在網路流傳後，立刻引來各方批評，阿里桑德羅也道歉指出，「我沒有考慮我的行為，我沒有藉口，也沒有打算替我的行為辯護。」阿里桑德羅說，他希望能夠盡其所能的回饋社會，包含幫助在街上的流浪狗，「我知道我做了什麼，這是比賽中最刺激的一段，我沒有思考，我也知道我在比賽時都會比較粗魯、野蠻。」

不過這段致歉的言論，似乎沒有被接受。甚至連他的贊助商Under Armour也發出聲明中止阿里桑德羅的合約，「Under Armour無法接受任何傷害動物，或將動物置於危險中的暴力行為。」

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