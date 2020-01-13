期交所今年目標日均量113萬口　總座黃炳鈞：6月推2個新產品

▲期交所總經理黃炳鈞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣期貨交易所今（13）日表示，108年交易量達2億6,076萬5,482口，其中夜盤交易量達5,480萬1,987口。夜盤交易量占同商品日盤交易量比重達29.8%，整體交易量雖略為回檔，但仍持穩在2億6千萬口以上。期交所總經理黃炳鈞表示，今年每日交易量目標113萬口，今年6月將推出台灣永續指數期貨和台灣生技指數期貨等新商品。

黃炳鈞指出，去年推出的美國那斯達克100期貨和富櫃200期貨，這兩項商品日均量分別達到1185口和649口，超過原先預定目標1000口和500口。

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且從去年市場結構來看，黃炳鈞表示，去年交易人結構和往年相當，自然人占每日交易量比重約48%，法人占比約52%。從商品結構來看，去年期貨占比約34.5%，選擇權占比約65.5%，其中台指選擇權占比約99%。

對於今年黃炳鈞則預期，每日交易量目標113萬口，去年每日交易量約107.7萬口。今年3月23日台股將實施盤中整股逐筆撮合新制，黃炳鈞預期個股期貨交易量可同步成長。

在新商品部分，考慮國際對於環保意識和企業社會責任重視，期交所今年將推出台灣永續指數期貨，黃炳鈞表示現在正在洽談中，預計6月上線。另外，期交所也將推出台灣生技指數期貨，涵蓋上市和上櫃公司類股，屬於跨市場，也會在6月上線。