威廉被指「霸凌態度」逼走親弟！　梅根提出走王室讓哈利壓力超大

▲ 梅根與丈夫哈利透過IG宣布，將卸下王室資深成員身分。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）8日無預警宣布淡出王室，卸下「資深成員」角色，令白金漢宮陷入混亂。知情人士向媒體透露，梅根無法適應王室生活是兩人淡出的重要因素。且這對夫妻認為，是威廉王子（Prince William）「霸凌的態度」將他們趕出王室。

《泰晤士報》援引知情人士說法爆料，「哈利為此一抉擇承受龐大壓力。他愛女王，熱愛這個國家，也喜歡他所有的軍事裝備。我想，離開（王室）會讓他心碎，這不是他真正想要的。我認為他們需要一些折衷的辦法。」

該名人士還指出，哈利夫妻在過去2年間經常被提醒，要「謹守自己的位置」，讓他們感覺受到束縛；且威廉及凱特（Kate Middleton）一直以來都很好勝，要求哈利夫妻謹記自己的身分，「要把他們趕走」。

然而，威廉夫妻身邊的消息人士強烈反對此一說法。他認為，哈利深陷在自身的痛苦情緒之中，沒有顧慮到曾經和他形影不離的兄長威廉和其他家人，擅自決定淡出王室，讓王室高級成員都非常失望，也沒有顧及他的孩子和威廉的孩子。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。