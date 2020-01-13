▲勞保年金破產在即、基本薪資調到3萬，成蔡政府連任的首要挑戰。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

2020總統大選在上周落幕，由總統蔡英文連任成功，不過在蔡英文連任所面臨的首要挑戰就是，勞保基金預計在2026年破產，以及在上一次當選時就喊出基本工資月薪要調漲到3萬元，這兩項問題就成為蔡英文的大考驗。

根據勞保財務精算報告顯示，勞保潛藏50年負債，已持續增加至9.11兆元，破產年限也提前至2026年，儘管去年勞保基金操作績效好，仍補不了財務黑洞，目前蔡政府所提出勞保年金改革方案，包含加快費率提高速度，從每2年調升0.5個百分點，修正為每年調升0.5個百分點；平均投保薪資採計期間，由5年拉長至15年（180個月）；政府每年撥補200億元，且負最終支付責任等3大方向。

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另外，蔡英文之前曾經說過，希望可以把最低基本工資調漲到3萬元，因此外界預期，在她繼續執政的4年任期，將會持續大幅調升基本工資，朝3萬元目標邁進，而目前基本工資為2萬3800元、時薪為158元，未來每年的調升幅度恐怕要超過5％，才能在2024年兌現3萬元目標。

但早在2016年總統大選時，蔡英文就承諾要訂定《最低工資法》，取代現行基本工資審議機制，經過3年討論，勞動部才在去（2019）年5月將草案送進行政院審查，且至今仍未完成審查。

根據，目前勞動部預告的《最低工資法草案》中，認為最低工資審議，「應」參採消費者物價指數年增率（CPI）擬訂調整幅度，「得」參採指標則為勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、最低生活費等，不過工商團體看重經濟成長率，並未列入「應」參採指標。

台大國發所副教授辛炳隆表示，勞保年關乎一千多萬名勞工的退休生活，因此不得不改革，只是改革過程中，應該要降低對於弱勢勞工的影響。目前政府把勞保平均投保薪資拉長到15年（180個月），此舉對於低薪、收入不穩定的勞工影響相當大，應檢討相關措施。

辛炳隆也說，勞動部打算每年撥補200億元，但勞保基金持續虧損，二百億恐不夠，除非另闢財源。政府應公開透明論述勞保基金現況，以及財源籌措的計畫。

