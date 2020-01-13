台電董座掛保證：「今年不會缺電！」　中火爭議期盼農曆年前能有轉機

▲台電董事長楊偉甫今（13）日表示，台電力求穩定供電，目前備轉容量率在10%以上，相信今年不會有缺電的問題。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

邁入2020年，國營事業提出新年度展望。針對各界關注的用電議題，台電董事長楊偉甫今（13）日表示，台電力求穩定供電，並以「增氣減煤」為目標，目前備轉容量率在10%以上，相信今年不會有缺電的問題。

中部地區秋冬空污問題嚴重，台中市政府劍指台中電廠，去年12月認定中火用煤量已經超過1104萬噸許可量，三度開罰，去年已對中火開罰超過新台幣1億元，更撤銷2部機組燃煤許可證，台電後續將提起行政救濟。

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楊偉甫認為，中火停下2部機組恐影響夏季供電穩定，台電於農曆年前仍將尋求與中市府溝通機會，提出行政救濟，同時不排除親自出馬據理力爭。

台電發言人徐造華進一步補充，發放操作許可證為地方權限，台中市在民國106年核發台中電廠固定污染源操作許可證時，許可證載明「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量40%」，台電仍以先前核可用煤量2100萬噸、減煤4成為目標，預估今年用煤量將以「減至1260萬噸以下」為目標。

針對今年用電施政展望，楊偉甫表示，中火爭議短期難解，但台商回流的建廠、擴充產能的用電需求在即，加上為達成2025非核家園目標的相關配套，台電將爭取新燃氣電廠環評通過，同步建設新的天然氣接收站，以穩定供電為目標。