台股站上12,100點！謝票行情助攻　指數收盤上漲88點

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（13）天開高走高，謝票行情啟動，激勵台股盤中觸及12,100點高檔，隨後雖收斂回到12,080點附近震盪，但下午1點之後再由台積電、鴻海助力拉抬，終場收在12,113點、上漲88點或0.74%，成交量1,423.22億元。

電子三雄中，台積電（2330）以341.5元作收、上漲0.59%；鴻海（2317）收在89.6元、上漲0.67%；股王大立光（3008）以5050元作收、下跌0.3%。

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類股指數漲多跌少，汽車、資訊服務、橡膠、金融、水泥、其他電子等類股漲幅逾1%；部分傳產股表現弱勢，觀光類股大跌2.44%，玻璃、油電燃氣、造紙、營建收黑。

金控雙雄國泰金（2882）收盤上漲1.9%、富邦金（2881）收漲0.86%，三商壽（2867）、兆豐金（2886）漲逾2%、上海商銀（5876）、玉山金（2884）、新光金（2888）、第一金（2892）、中信金（2891）漲幅都在1%以上；表現較弱個股則有永豐金（2890）、安泰銀（2849）等。

另外，受惠執政黨順利連任、有政策利多加持的風力發電股中，潤泰材（8463）、世紀鋼（9958）漲幅超過3%，新光鋼（2031）、大同（2371）、中鋼構（2013）等個股也收紅。