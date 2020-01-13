媽上廁所被恐怖大粗蛇咬傷　「蛇身緊緊纏繞」兒子拿刀聯手大戰！

▲粗蛇在母親和兒子齊力合作之下終於制伏。（圖／翻攝自Facebook／Chunya Sittiwichai）

記者李振慧／綜合報導

泰國曼谷一名婦人近來在上廁所時，馬桶內竟然衝出一粗條蛇把她咬傷，不願善罷甘休的她，當場在廁所上演了一場人蛇大戰。她抓住了蛇頭，想要把蛇從馬桶中拉出來，結果反遭對方緊緊纏住身體，最後兒子衝上去拿了一把刀，在2人齊力之下才終於制伏大蛇，場面十分驚險。

女子西提維奇(Chunya Sittiwichai) 12日在臉書上表示，她的媽媽安娜上廁所時遭到一條大蛇攻擊，「廁所裡有蛇，每個人都會覺得是很遙遠的故事，直到發生在自己家裡。我們家是位在村莊，不是森林或遙遠的荒野中，可是媽媽坐在馬桶上時，蛇咬住了我的母親。」

照片中可看到，一條大蛇被鎚子打昏在地上，旁邊還可看到血跡。西提維奇表示，「我媽把蛇拉出馬桶後，蛇並沒有放棄，開始纏住我媽，而且愈纏愈緊，我媽試圖抓住牠的頭，但牠不肯鬆口，使得被咬的傷口變得更嚴重，好險哥哥不怕蛇衝上去拿了一把刀給媽。」

西提維奇表示，媽媽原本想用刀把蛇砍斷，但由於蛇皮太粗很難切，割得時候反而割傷自己，最後也不知道怎麼辦到的，蛇終於停止了攻擊，後來被媽媽壓制在地上，哥哥拿著榔頭不斷捶打，最後總算帶著媽媽逃出廁所。救援隊趕到現場帶走了蛇，母親也被送到醫院治療，她大讚，「我媽媽很勇敢，如果是我碰到早就暈倒了，後來上廁所前一定會看一下馬桶，即使不太可能會有蛇在裡面。」