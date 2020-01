馬尼拉機場恢復部分起降！客機被火山灰覆蓋清洗中 　航廈人潮塞爆

LOOK: Thousands of passengers are stranded at NAIA Terminal 1 as authorities have yet to announce the resumption of airport operations due to #taaleruption2020. @cnnphilippines pic.twitter.com/vH6Olx5SuC — Xianne Arcangel (@xianneangel) January 13, 2020

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓塔爾火山(Taal)過去24小時接連噴出火山灰及熔岩,許多航班受到影響,13日至少有286航班取消。不過,根據馬尼拉國際機場管理局及菲律賓民航局最新說法,馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場(Ninoy Aquino International Airport)現已重新恢復部分運作,於當地上午10時允許班機離境,並於中午12時開放班機降落。

Due to passenger congestion, some passengers rest on the floor of the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 while waiting for the status of their cancelled flights. | via @lady_vicencio pic.twitter.com/5OdoyRLyw2 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 12, 2020

根據稍早CNN記者取得的畫面,上萬名旅客稍早滯留尼諾伊艾奎諾國際機場第一航廈,大廳內人潮塞爆。另據ABS-CBN推特的畫面,機場第三航廈也有人就地躺下休息。此外,機場人員也有最新動作,正在清洗客機上頭的火山灰。

Update on Philippines - airport authorities say flight operations at Manila airport have partially resumed.



Washing down the aircrafts from the volcanic ash at Ninoy Aquino Airport in Manila.



pic.twitter.com/z6OqOgrvks — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 13, 2020

不過,宿霧太平洋航空(Cebu Pacific)已於今早9時45分發聲明表示,由於安全因素考量,宿霧太平洋航空現正進行客機全面性檢查,待作業結束後,才會重啟服務,所有原定13日在尼諾伊艾奎諾國際機場起降的乘客可在30日內重新訂票,或選擇全額退款。

