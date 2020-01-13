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總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

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▲2020總統大選落幕，願賭服輸的祭品文爆量兌現，也帶動雞排概念股大成、卜蜂今（13）日盤中股價走揚。圖為台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲2020總統大選落幕，願賭服輸的祭品文爆量兌現，也帶動雞排概念股大成、卜蜂今（13）日盤中股價走揚。圖為台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選落幕，願賭服輸的祭品文爆量兌現，各地出現大排長龍領雞排的人潮，也帶動雞排概念股大成、卜蜂今（13）日股價走揚，盤中最高股價分別攻上43.65元、66.3元，吸引投資人青睞。

近年來健身風氣盛行，食品業者卜蜂、大成開發即食雞胸肉產品，也獲得四大超商引進，因其低脂、高蛋白質、可直接冷食、具飽足感的特色，大受女性、健身族、減重族青睞；像是卜蜂舒食沙拉胸在萊爾富通路，也創下單月熱銷超過10萬份的佳績。

請繼續往下閱讀...

台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，為因應健康風潮，開發全系列的即食雞胸肉產品，在日本、台灣掀起銷售熱潮，也挹注卜蜂業績表現；依據財報，2019年前三季累計營收約155.75億元，稅後純益約9.4億元，年增47.9%，每股稅後純益（EPS）達3.51元。

▲大成集團與日本昭和產業株式會社今天舉行簽約記者會，由大成集團董事長韓家宇（圖左），日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約。（圖／記者林淑慧攝）

▲大成集團與日本昭和產業株式會社上月舉行簽約記者會，由大成集團董事長韓家宇（圖左），日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約。（圖／記者林淑慧攝）

另外，白肉雞大廠大成長城集團上月與日本昭和產業簽定戰略合作案，將斥資20億元合資興建全台最大的雞蛋旗艦廠，預計2021年於彰化完工，也將引進世界麵包冠軍御用「昭和麵粉」專業配粉技術，搶攻高端烘焙市場，激勵大成近來股價逐步墊高。

大成長城董事長韓家宇表示，大成為全台最大蛋雞飼料廠，近年積極打造蛋品一條龍，目前每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，蛋品旗艦廠將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，目標在台灣也能吃到生食級雞蛋，蛋品產能更上看每日300萬顆。

依據財報，大成長城集團2019年前三季累計營收達567.7億元，稅後純益為18.1億元，年增16.4%，每股稅後盈餘（EPS）為2.32元。

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