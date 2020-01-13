使出「殺手鐧」威脅女王！傳梅根哈利要上電視　準備全盤說出「王室紛爭」

▲消息人士指，哈利夫婦有可能以上美國脫口秀天后歐普拉的節目威脅女王，以在協商中取得更好的利益。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

女王伊麗莎白二世預計今（13）日召集查爾斯王子、威廉王子及哈利王子，四人在山均漢姆堡（Sandringham）召開緊急峰會，以解決哈利梅根要退出王室高級成員身分所引爆的危機。不過據消息人士透露，哈利夫妻已準備接受電視媒體專訪，當中包含美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey），有可能藉機威脅女王，好在峰會上談得「更好」的條件。

據《太陽報》報導，包括女王在內等英國王室四大巨頭將在今日召開峰會，以決定哈利和梅根的未來。不過一名王室消息人士透露，哈利夫妻已經接洽美國各大電視台，準備接受「王室紛爭」的專訪，他們可能將和王室的紛爭「和盤托出」當作談判策略，因為王室絕對不會希望「家醜外揚」，若是不同意外揚，或許可以拿更多一些的錢。

消息人士也透露，哈利夫妻希望講出「他們版本的故事」，梅根也覺得自己被消音，同時也不打算沉默了，因為她和哈利都覺得王室成員是「種族主義者和性別歧視」。

據悉，梅根在美國的公關團隊，已和美國廣播公司（ABC）、美國國家廣播公司（NBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及脫口秀天后歐普拉接洽。

今日的緊急峰會會決定哈利和梅根的地位、角色及資金問題；哈利梅根密友英國ITV新聞（ITV）記者布萊畢（Tom Bradby）也已證實，哈利夫妻可能會考慮接受「毫無保留」專訪，場面可能會不太好看。

▼英國女王召回王室成員召開緊急峰會。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）