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助紡織業者立足國際！109年紡織品整合行銷與商機開發計畫說明會　明日開跑

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▲▼ 紡拓會組團參加於印度孟買舉辦的「2019年印度Techtextil產業用紡織品展」。（圖／紡拓會提供）

▲ 紡織品整合行銷計畫上一年度預估創造逾7,500萬美元商機。圖為2019年印度Techtextil產業用紡織品展。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟部國際貿易局為協助紡織業者開發國際市場商機，特別推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，由紡拓會擔任執行單位。該計畫之目標產品以永續機能紡織品為主軸，智慧紡織品為亮點，目標市場為北美、歐洲等成熟市場，以及越南、印尼、泰國、斯里蘭卡等新南向國家與中東歐等新興市場。

紡拓會表示，本計畫規劃「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」，以及「整合行銷與商機開發」三項措施，其中「國際行銷諮詢與服務」，受理業者以電話、電子郵件、書面或親赴紡拓會洽詢等方式，就國際行銷所面臨之問題，提供全方位之諮詢與服務。

請繼續往下閱讀...

「客製化行銷輔導措施」則是由廠商依本身國際行銷需求，選擇個別提案或聯合多家(2家以上)廠商共同提案，並擇定以「自行提案」或「結合輔導單位共同提案」之方式提出申請，109年度預計遴選至少12家廠商，其中至少有6家前一年度未受輔導，凡經評選委員會審議入選之廠商，可獲得政府輔導經費，個別提案以每案新臺幣100萬元為上限，聯合多家提案者則以200萬元為上限。

「整合行銷與商機開發」係透過參與國際重要展覽進行聯合推廣、洽邀國際買主來臺進行採購商洽、籌組拓銷團赴目標市場拓銷，以及辦理提升國際競爭力研討會等活動，協助業者開發國際市場商機，進而提升臺灣優質紡織品的國際形象及知名度。

紡拓會表示，歡迎業者踴越報名推廣說明會 提案參加「客製化行銷輔導措施」。為利業者更瞭解本計畫詳細內容及參加提案方式，紡拓會訂於臺南（1月14日、週二）、臺北（1月15日、週三）及臺中（1月16日、週四）舉辦推廣說明會，歡迎紡織業者報名參加並踴躍提案申請。如有任何疑問，亦可至計畫網站線上報名或查詢相關資訊。

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