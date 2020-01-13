高中生NASA實習　3天就發現比地球大6.9倍「新行星」超狂！

▲高中生實習發現新行星。（圖／翻攝自YouTube／NASA Goddard）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名17歲高中生獲得到美國太空總署(NASA)實習3個月的機會，結果才上班3天就發現一顆全新行星，不但將其命名為「TOI 1338 b」行星，現在還與其他科學家共同發表論文報告。

美國太空總署近來在網站上發布消息，在紐約斯卡斯代爾高中(Scarsdale High School)就讀的17歲男子庫基爾(Wolf Cukier)，去年7月在馬里蘭州綠帶城(Greenbelt)的NASA戈達德太空飛行中心(NASA’s Goddard Space Flight Center)實習時，參與TESS行星獵人計畫的他，在觀察凌日系外行星巡天衛星(TESS)所拍下的恆星亮度變化時，才工作3天就發現一顆新的行星。

庫基爾表示，「我一直在觀察志工們標記為日食雙星的所有數據時，發現系統中有2顆恆星彼此繞圈，後來我看到了一個名為TOI 1338 b系統所發出的訊號，原本我認為是星蝕，後來發現是一顆行星。」

NASA表示，新行星TOI 1338 b比地球大6.9倍，體積介於海王星與土星之間，位在距離地球約1300光年的繪架座(Pictor)，也是透過TESS行星獵人計畫所發現到的第一個環聯星運轉行星(Circumbinary planet)，意即它是一類處於聯星系統之中，並環繞2顆恆星而非其中一顆運轉的行星，2顆行星每15天繞著軌道運轉一次，其中一顆行星還比太陽大10%。

庫基爾近來接受採訪表示，「我沒想到自己能發現任何東西，而且發現的東西還非常酷，除了見證科學過程，還有這麼多優秀的科學家以及技術來驗證行星的真實性，真的是太棒了。」





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