英女王首度「公開場合戴助聽器」！王室4巨頭即將會面　傳梅根視訊參加

▲英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國王室緊急峰會即將於當地13日登場,要來討論解決哈利夫婦逕自「退出」(step back)王室核心成員行列後所要面臨的問題。只不過,在這場「家庭會議」登場前,女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)首度在公開場合被發現戴助聽器。

It comes as her majesty is set to host crisis talks with Prince Harry on Monday https://t.co/Ejm3JGJ2sz