21歲噁男當街撲倒「92歲老奶奶」害慘死　裝無辜喊「褲子自己滑落才插進去」！

▲21歲男子性侵92歲老奶奶稱「褲子自己滑掉的」。(圖/翻攝自NYPD)

記者陳亭伃/綜合報導

紐約皇后區日前發生一起驚人的性侵案。一名21歲男子在路上看到正要過馬路的92歲老奶奶,經過一處人煙罕見的街道時,竟直接撲倒老奶奶,並且毆打對方、當街脫褲性侵。男子遭到逮捕時,荒唐的證詞提到「當時是因為褲子滑下來,才意外接觸到」連警方都感到不可置信。

根據英國《每日郵報》報導,21歲的里阿茲(Reeaz Khan)當時凌晨在街道上看到一名92歲的老婦人佛特斯(Maria Fuertes)準備過馬路到商店,因此尾隨過馬路之後,竟直接從後方撲倒,接著當街脫褲性侵老婦人,佛特斯當場受到驚嚇試圖想要掙脫,卻遭到毆打。直到路人發現佛特斯時,她已經身受重傷,肋骨斷裂、胸部、頸部都有重傷。

佛特斯立即被送往醫院後,過沒多久就因為傷重不治,警方循線逮捕到兇嫌里阿茲,他在製作筆錄時,說出一段令警官相當震驚的話,「我是看到老奶奶跌倒,想要上前幫助,卻沒想到因為褲子突然滑落,所以生殖器官才不小心插進去,都是因為無法控制的衝動」。

