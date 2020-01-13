哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

▲英國女王伊麗莎白二世得處理棘手問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）經常登上媒體版面，感情融洽的兩人8日則宣布將淡出英國王室。對此，消息人士透露，98歲的菲利普親王（Prince Philip）得知消息後非常憤怒，還說「他們到底是在搞什麼」，他見到女王陷入沮喪情緒，更是一股怒火直衝上天。

愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王是女王伊麗莎白二世的丈夫，消息人士告訴《太陽報》，要說菲利普親王感到失望，還只是很委婉的描述，實際上他目睹女王的心煩意亂時，怒火一發不可收拾。

根據知情人士說法，對於孫子哈利王子的決定，菲利普親王深深感覺受到傷害，他還直言這對夫妻缺乏對他人的尊重，「搞什麼！」此前，哈利與梅根在IG發表聲明宣布，兩人打算卸下王室資深成員的身分，致力實踐財務獨立，並在英國與北美之間往返。《英國廣播公司》（BBC）指出，據悉這對夫妻在宣布消息前也沒告知女王、查爾斯王子（Prince Charles）跟其他成員。

▲哈利與梅根拋出震撼彈，女王跟菲利普親王的笑容可能會消失一陣子。（圖／路透）



隨著哈利與梅根想要「遠走高飛」，王室內部的紛爭也持續擴大。一名不願透露姓名的友人提到，威廉王子（Prince William）非常傷心，因為他曾與哈利王子維持親密的關係，如今感情卻變質，現在他跟弟弟是獨立的個體。

▲哈利王子相當保護妻子梅根。（圖／路透）

《每日郵報》報導，王室助手與政府官員已制定一系列方案，若是哈利與梅根真的放棄或是大幅減去王室的職務，恐怕面臨嚴重的影響。

93歲的女王13日將親自召開王室會議，哈利、威廉與查爾斯王子都預計出席，不過梅根不在倫敦，可能於加拿大透過電話一同參與。報導指出，在與英國稅務海關總署（HMRC）與加拿大稅務局討論過後，哈利預計會收到相關文件，其中還包括兩個版本，一個是夫妻倆永久移居北美，一個則是在英國與海外都能活動，但保留完整的王室職責。

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