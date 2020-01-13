哈利梅根尋財路！註冊「王室商標」展商業版圖　網曝：這才是引退關鍵

▲哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

哈利王子與梅根王妃拋出「引退」震撼彈後，英國王室正在想辦法處理未來與兩人的關係，查爾斯王子更表示，將會停止提供每年500萬英鎊的金援。外媒則指出，哈利夫婦早就在替未來的事業打算，從去年開始，就以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）註冊上百項商標權，註冊範圍包含服裝、雜誌，以及社福領域。

《衛報》指出，這份登記在世界知識產權組織（WIPO）的商標申請，是以「薩塞克斯王室基金會」名義在2019年12月提出；範圍涵蓋澳洲、加拿大、歐盟與美國，註冊的產品共上百項，可分為雜誌印刷品、服裝、慈善募款與管理、教育與社會關懷等。另外在歐盟智慧財產局（EUIPO）的申請中，列出了6類商品和服務，涵蓋化妝品、體育用品、玩具和酒精飲料等。

媒體猜測，哈利夫婦此舉就是為了替「獨立」而做的準備，因為哈利目前每年可以從父親查爾斯王子（The Prince of Wales）獲得500萬英鎊（約新台幣2億元）的公務津貼；一旦從王室引退，這些金援恐怕就會中斷。不過，《衛報》也指出，這些商標類別不一定會立即使用，也可能是確保未來若有開發計劃時，不會遭人搶先使用。

有部分網友留言表示，若是選擇退出王室，就不該繼續使用王室商標，也有網友懷疑，英國王室不允許成員「以任何形式」賺取收入，若卸下王室職務、不再領取公務津貼，就能夠以個人名義賺錢，「從王室引退該不會就是為了賺更多錢吧？」

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