菲律賓火山開始「噴熔岩」！數小時內恐大爆發　當局撤8千人

View of lava fountain from the main crater of the Taal Volcano recorded as of 3:20 a.m. Monday, January 13. | via @phivolcs_dost



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記者張方瑀／綜合報導

菲律賓塔爾火山（Taal）在當地時間12日下午突然噴發，引發近50場地震，也伴隨大量高溫蒸氣、火山灰。根據BBC報導指出，塔爾火山在13日上午開始噴發熔岩，當局也警告，在未來數小時甚至是幾天內，可能會發生「危險性極高」的大噴發（hazardous eruption）。目前當局已撤離鄰近地區8000位居民，馬尼拉機場也暫停起降。

▲塔爾火山噴發引起閃電。（圖／達志影像／美聯社）



菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）在聲明中指出，塔爾火山已經進入到劇烈震盪期，在當地時間12日凌晨2時49分至4時28分之間，開始噴發熔岩。該機構主任索里登（Renato Solidum）表示，目前警戒範圍已經升至第2高級別，不過「火山灰、岩石和氣體以超過每小時60公里的速度流動」等危險噴發跡象尚未出現。

蘇利杜姆也說，這是預期之內的火山活動，表示熔岩已經達到火山表面，「目前還未出現如1965年、1911年和1754年大噴發的危險徵兆。」當局也指出，目前已撤離鄰近地區8000位居民，不過火山影響範圍大，影響至少10座城市，計畫撤離超過20萬人。

塔爾火山是全菲律賓最活躍的火山，過去500年已噴發超過30次，最近一次則是1977年。1911年時，塔爾火山爆發釀成1500人死亡；研究指出，1754年爆發的能量相當強，持續了好幾個月，索里登說，「那是最壞的情況」。

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